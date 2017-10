Pátrate po dôvode svojho priberania? Možno si ho lejete do pohára

Keďže energetický obsah jedného gramu alkoholu je 7,1 kalórií, vedci predpokladajú, že konzumácia vysokého množstva alkoholických nápojov vedie k zvýšeniu hmotnosti.

Vedci vypočítali, o koľko rokov vám zlozvyky skrátia život! To číslo vás šokuje!

V krajinách s najvýraznejším podielom obéznych ľudí je zvyšujúca sa spotreba alkoholu všeobecným trendom. Človek holdujúci vínu tu každý mesiac prijme 2 000 kalórií len z alkoholu. Ale otázkou je, či sú kalórie z alkoholu rovnaké ako z iných zdrojov potravín. Alkohol má nízky obsah živín, preto sú kalórie z neho označované ako prázdne kalórie.

Čo hovoria výskumy?

Existuje veľa štúdií, ktoré potvrdzujú, že alkohol vedie k zvýšeniu telesnej hmotnosti. Vedci na univerzite v Navarre, uskutočnili rozsiahlu analýzu údajov. Analyzovali takmer všetky štúdie o alkohole a zvyšujúcej sa hmotnosti v rokoch 1984 a 2010. Z 31 štúdií na základe ich relevantnosti a ďalších kritérií potvrdili, že spotreba alkoholu vedie k zvýšeniu hmotnosti.

Čítajte aj: Zostatkový alkohol je zradný: Kedy ešte nafúkate?

Prijmete viac kalórií

Vaša telesná hmotnosť závisí od kalórií, ktoré prijmete, a ktoré spálite. Väčšina vypitého alkoholu sa rýchlo premieňa na energiu. Alkohol je návyková látka. Nemusí mať významný vplyv na vašu telesnú hmotnosť, ak ho pijete s mierou. Keď pijete alkoholické nápoje spolu s jedlom, denne prijmete veľa nadbytočných kalórií a rýchlejšie priberáte.

Zvyšuje chuť do jedla

Alkohol zvyšuje chuť do jedla. Vedci z univerzity v Liverpoole nedávno zrealizovali prieskum. Niekoľko dobrovoľníkov dostalo 3 jedlá denne: raňajky, obed a večeru. 30 minút pred obedom vypili rôzne druhy alkoholických nápojov. Vedci zistili, že tí, ktorí vypili silnejšie alkoholické nápoje, jedli oveľa viac ako ostatní a preferovali oveľa nezdravšie, ťažšie a slanšie jedlá. Vedci si stále nie sú istí, prečo alkohol stimuluje chuť do jedla. Jedným z možných vysvetlení je jeho účinok na hormóny hladu. Hormón leptín je jedným z hlavných regulátorov chuti do jedla. Výsledky švédskej štúdie potvrdili, že hladina leptínu klesne po vypití alkoholického nápoja o takmer 50 %.

Zdroj: Shutterstock.com

Mení rozloženie tuku v tele

Pitie alkoholu môže zvýšiť percento telesného tuku, ktorý sa usídľuje v brušnej časti tela. Vedci tiež prišli na to, že alkohol zvyšuje veľkosť prsníkov u žien aj u mužov. Je to kvôli jeho schopnosti zvyšovať hladiny ženského hormónu estrogénu. Úrovne estrogénu sa môžu po konzumácii jedného alkoholického nápoja zvýšiť o 20%.

Pravidelné a občasné pitie

Nie všetky spôsoby popíjania vedú k zvýšeniu hmotnosti. Hmotnosť sa zvyšuje väčšinou pri pravidelnom pití, kedy človek vypije viac ako 30 g alkoholu denne – napríklad v malom pohári červeného vína je 14,5 g alkoholu.

Rozdiely v pohlaví – muži vs. ženy

Hoci konzumácia alkoholu môže viesť k zvýšeniu telesnej hmotnosti u mužov aj u žien, z prieskumov vyplýva, že muži sú oveľa viac náchylní na priberanie.

Alkoholikom môžete byť, aj keď pijete málo: Ženy ohrozujú už dva poháre vína

Vekové rozdiely

Štúdie uskutočnené na adolescentoch aj dospelých potvrdili, že pravidelné pitie vedie k zvýšeniu hmotnosti bez ohľadu na vek.

Typy alkoholických nápojov

Nie všetky typy alkoholických nápojov majú rovnaký účinok na hmotnosť. Pozrite sa na niektoré bežne konzumované alkoholické nápoje a ich účinky na telesnú hmotnosť:

Pivo ► Zvyšuje telesnú hmotnosť Vodka, rum, whisky ► Zvyšuje telesnú hmotnosť Červené víno ► Možné zvýšenie hmotnosti

Je pravdepodobné, že pitie červeného vína s mierou je vhodnejšie ako pitie piva a tvrdého alkoholu. Napriek tomu treba mať na pamäti, že aj konzumácia prehnaného množstva červeného vína dodá telu veľký počet kalórií.

Môžete piť a nepribrať?

Áno, môžete:

• ak ste muž a nepijete viac ako 2 nápoje denne;

• ak ste žena a nepijete viac ako 1 nápoj denne.

Bude vás zaujímať: