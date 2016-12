Pečiete bez cukru? Tieto náhrady sú zdravé, no nie všetky menej kalorické

Prírodné sladidlá namiesto cukru? Super! Ale ak vám záleží na línii, dajte si pozor na kalórie. Stévia nemá žiadne, med len o niečo menej ako klasický cukor.

Vianoce môžete mať sladké aj zdravé zároveň. Stačí, keď nahradíte klasický cukor prírodnými sladidlami. No pozor, niektoré sú rovnako kalorické!Autor: Shutterstock

Priemyselne rafinovaný cukor je biely jed. Okráda nás o vitamíny a minerálne látky, rýchlo zvyšuje hladinu cukru v krvi, ničí zubnú sklovinu, oslabuje pankreas, prekysľuje telo a oslabuje imunitu. A, samozrejme, stará sa nám o kilá navyše. Dospelý človek by mal denne prijať maximálne 50 gramov cukru pri priemernej spotrebe 2000 kalórií. My ho však v jedle a nápojoch skonzumujeme aj dvojnásobné množstvo. Ročne to je až 70 kilogramov na osobu!

Chuť na sladké? Týchto 6 maškŕt si pokojne doprajte, nepriberiete ani gram!

Dá sa aj bez cukru

Ak chcete sladiť zdravo, máte okrem medu na výber aj ďalšie prírodné sladidlá: stéviu xylitol, agávovový sirup, ovocný či hroznový cukor, stopercentné ovocné šťavy, obilný slad, sirupy, trstinový cukor, sušenú trstinovú šťavu či melasu. Ale pozor – zdravé a prírodné neznamená vždy aj nekalorické. Keď vám záleží na línii, slaďte si život sladidlami, ktoré majú čo najnižší glykemický index. Ten totiž určuje, ako rýchlo sa určitá potravina premení v krvi na glukózu.

Medzi sladidlá s najnižším glykemickým indexom patrí extrakt z bylinky stévie, sirup z agáve a brezový cukor známy ako xylitol. Stévia je síce 300-krát sladšia ako cukor, neobsahuje však žiadne kalórie. Neovplyvňuje hladinu cukru v krvi, preto je vhodná aj pre diabetikov. Má jedinú chybu, pri pečení môže zhorknúť. Xylitol je rovnako sladký ako cukor, ale má o 40 percent menej kalórií.

Pečieme bez lepku: Výživné múky si obľúbite, no akú si vybrať?

S týmito opatrne

Prijateľný glykemický index majú tiež obilné slady a niektoré sirupy, napríklad javorový, špaldový či jablkový. Tradičný med má veľa bonusov, okrem iného aj hojivé a antibiotické účinky. Je o niečo sladší ako biely repný cukor a vyznačuje sa pomerne vysokým glykemickým indexom. Ale aj tak má v porovnaní s ním asi o 25 percent menej kalórií.

100 % ovocné šťavy sú rovnako sladké ako cukor, ale majú približne o 25 percent menej kalórií. Obsahujú minerálne látky, vitamíny, stopové prvky a druhotné rastlinné látky. Máme na mysli však len čerstvo pripravené šťavy bez pridaných chemických látok. Používajte ich s mierou, lebo majú vysoký obsah fruktózy, z ktorej ľahko priberiete. Zdravou alternatívou je aj rozmixované sušené ovocie, ale platí to isté, čo pri mede alebo ovocnej šťave.

Zdravé tipy: Najkrajšia vôňa vo svete pečenia: Jablkové RECEPTY na sladko aj slano