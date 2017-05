Schudnutie a pevné svalstvo bez námahy? Efekt cvičenia ukryli vedci do pilulky!

Americkí vedci sa chystajú vyrobiť tabletku, ktorá by nahradila tréning, spevnila naše svaly a posilnila zdravie srdca aj bez mučenia sa vo fitku. Čo na to hovoríte?

Nový výskum odhalil, že budovanie svalovej hmoty je možné púhou zmenou konkrétneho proteínu v tele. Štúdia, zatiaľ odskúšaná na myšiach, ukázala, že potlačenie produkcie proteínu myostatínu zväčší svaly a podporí zdravie srdca a obličiek. Tento objav by mohol pomôcť pri liečbe obéznych ľudí, keďže štúdie naznačujú, že ich telo nadmerne produkuje myostatín, takže výsledky cvičenia sa u nich takmer nedostavujú.

Obéznym cvičenie nepomáha

Výskumníci sa sústredili práve na potlačenie myostatínu preto, lebo je známy ako silný blokátor rastu kostrových svalov. Ľudia, ktorí majú viac myostatínu, majú preto menej svalovej hmoty a naopak, ľudia s nižšou hladinou myostatínu majú svalovej hmoty viac. Podľa vedúceho štúdie Dr. Joshuu Butchera z Centra cievnej biológie na Augusta University v Georgii toto zistenie znamená, že cvičenie, ktoré sa považuje za efektívny spôsob v boji s obezitou, vlastne týmto ľuďom vôbec nepomáha, skôr naopak. Pri cvičení totiž produkujú proteín, ktorý blokuje tvorbu svalov.

Tlsté, ale zdravé

V laboratóriu preto vyšľachtili štyri skupiny myší: chudé a obézne myši s neobmedzenou produkciou myostatínu a štíhlé a obézne myši, ktoré neboli schopné produkovať myostatín. Podľa očakávania sa myšiam, ktoré neboli schopné produkovať myostatín, vyvinula výrazne vyššia svalová hmota. Obézne myši síce ostali obézne, no mali viac svalov. Pozoruhodné je najmä to, že napriek obezite mali myši neschopné produkovať myostatín markery srdca a metabolického zdravia na rovnakej úrovni, ako ich štíhle náprotivky a dramaticky lepšie, ako obézne myši schopné produkovať myostatín.

„Potrebujeme ešte ďalší výskum, no javí sa to tak, že regulácia myostatínu je veľmi sľubnou cestou na ochranu pred kardiometabolickou dysfunkciou spôsobenou obezitou,“ domnieva sa Dr. Butcher. „Našim cieľom je vytvoriť tabletku, ktorá bude blokovať tvorbu myostatínu a dokáže tak napodobniť účinok cvičenia plus bude chrániť pred obezitou. Okrem toho by táto pilulka mohla pomáhať aj pri ochoreniach svalov, napríklad pri rakovine, svalovej dystrofii a AIDS.“

