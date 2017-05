Po 17-tej nejete? Chyba! Pozrite sa, čo môžete večerať 

Vrhli ste sa dnes na raňajky ako vlci? Ak to bolo preto, že posledné sústo ste dožuli pred piatou poobede, nečudujte sa, že vás hlad ženie z postele. Večerať predsa môžete i pred deviatou, len treba vedieť čo!

Pokiaľ nechodíte spať po večerníčku, posledné jedlo dňa určite nejedzte o piatej. „Zbytočne tak vystavujete svoj organizmus stresu. Človek, ktorý sa ukladá k spánku pred polnocou a večeral o piatej, jednoducho už krátko po polnoci bude hladný,“ hovorí výživová poradkyňa Michaela Piačková.

Nekomplikujte si chudnutie

Odborníčka upozorňuje na to, že nie je dobré ísť do postele s plným, ani prázdnym žalúdkom. „ Plný vám spôsobí nielen nespavosť, nočné mory, ale aj ukladanie tuku tam, kde nechcete. Prázdny žalúdok zase pošle signál mozgu, že niečo nie je v poriadku. To je dôvod, prečo väčšina ľudí v polospánku vyjedá chladničku. Ak sa nezobudíte alebo odhodlane vydržíte až do rána, nepomôžete si. Mozog zachytil hladovanie a vyšle signál telu, aby spomalil metabolizmus a pripravil sa na nevyhnutné šetrenie na horšie časy,“ vysvetľuje Piačková. A chudnutie sa hneď skomplikuje.

2 hodiny skutočne stačia

Základom chudnutia je nehladovať, inak si spomalíte metabolizmus. „Stačí zjesť posledné jedlo dve hodiny pred spaním. Potom už nevykonávajte žiadne namáhavé činnosti. Aj pri čítaní kníh v posteli a pozeraní televízora spaľujete kalórie. Síce menej, ale predsa,“ upozorňuje Michaela Piačková, aby ste sa nevhodnou aktivitou nevyhladovali.

Toto je tabu!

Ak sa snažíte schudnúť alebo udržať sa vo forme, večerajte! „Stačí, ak sa vyhnete sacharidom! Nejedzte teda cestoviny, pečivo, zemiaky a ryžu! Pozor si dajte aj na ovocie! V dobrej viere, že telu dodávate vitamíny, ovocím dostávate do tela príliš veľa cukru. Ten je vo večerných hodinách tabu! Nejesť sladkosti a slané pochutiny ako sú mastné zemiakové lupienky alebo slané oriešky, je samozrejmosť,“ konštatuje Michaela Piačková.

Čo jesť na večeru?

Ideálne jedlo na večeru je šalát. „Nemyslím tým len zelený hlávkový, ale miešaný šalát z rôznej zeleniny. Tú môžete jesť surovú, ale aj grilovať či dusiť. Nakombinujte ju s rybami, hovädzím, jahňacím alebo hydinovým mäsom. Nebojte sa využívať aj vaječné bielky alebo tofu. Všetko ochucujte bylinkami, obmedzte soľ a máte vyhraté,“ radí výživová poradkyňa. Ak potrebujete pri sledovaní televízora vždy niečo chrumkať, odborníčka radí očistiť si mrkvu či kaleráb a nakrájať na pásiky. Zamestnáte tak nie len ústa, ale i ruky.