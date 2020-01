Po päťdesiatke schudla 50 kg, odštartovala aktívny život a behá polmaratóny

Na fotkách sa skrývala za ostatných a jej tučné ja ju vždy hnevalo. Tracy sa rozhodla pre radikálnu zmenu, vek nepovažovala za prekážku.

Tracy Bess z amerického Texasu je jasným dôkazom toho, že nikdy nie je neskoro na zmenu. Nový život odštartovala štvornásobná mama a babička jedného vnúčaťapo päťdesiatke. Len málokto by tipoval, že pred pár rokmi mala vyše 100 kilogramov a hýbala sa minimálne. Za nárastom hmotnosti sa skrývala najmä zlá životospráva.

Ľahšie a lacnejšie

Tracy sa vydávala za svoju lásku zo strednej školy. Postupne sa im narodili štyria synovia. Ako rástli začali sa na mamu lepiť aj nadbytočné kilogramy. Nakŕmiť štyroch dospievajúcich chlapcov bolo náročné, rodina si vybrala jednoduchšiu cestu, siahli po lacnejších polotovaroch a hotových jedlách, ktoré boli lacnejšie. V štyridsiatke ju navyše začal navyše trápiť syndróm tarzálneho tunela. Ide o poškodenie takzvaného tibiálneho nervu, ktorý prechádza úzkym priestorom v členku. Poškodenie sa vyskytuje najmä, ak je nerv vystavený stálemu tlaku. Tracy musela bojovať s ostrou, vystrelujúcou bolesťou. Mama už vôbec nemohla držať krok so svojimi synmi.

Nechcela byť tučná

Zrazu začala pociťovať absolútnu nespokojnosť so svojim životom. Cítila sa byť oveľa staršou ako bol jej skutočný vek. „Jedlo som považovala za prostriedok ako sa odmeniť a upokojiť. Nevnímala som ho ako zdroj energie. Veľkou ženou, ktorú som videla v zrkadle, som nikdy nechcela byť. Nenávidela som sa,“ spomína pre stránku mirror.co.uk Tracy. Na spoločných fotografiách sa schovávala za ostatných. Túžila nakupovať v bežných obchodoch a nosiť moderné oblečenie. S jej hmotnosťou 109 kilogramov, to však nebolo možné. Rovnako musela zabudnúť aj na vysoké opätky. „Raz mi kamarát povedal, aby som si dávala pozor, pretože môj zadok bol taký veľký, že som ním narážala to ostatných, keď som sa otáčala v dave. To bol jeden z najhorších momentov v mojom živote. Vedela som, že knihu svojho života môžem prepísať len ja.“



Dnes by nikto neveril, že Tracy vážila 109 kg. Zdroj foto: Profimedia.sk

Mohla je appka

Tracy túžila byť opäť atraktívnou a aktívnou ženou. Na pomoc si zobrala mobilnú aplikáciu, ktorá jej pomáhala počítať kalórie. Po operácii tarzálneho tunela začala behať a chodiť na jogu. Upravila si celý jedálny lístok. Dnes si na raňajky pripraví waffle s mandľovým maslom s banánom a čučoriedkami. Na obed si dá šalát z čerstvej listovej zeleniny, orechov a tofu. Niekedy si k nemu naservíruje kuracie mäso. Všetko dopĺňa pitným režimom, ktorý tvorí najmä obyčajnú vodu. Večeru väčšinou tvoria cestoviny, polievku alebo rybu.

Nový život

Postupne znížila svoju hmotnosť takmer o polovicu. Tracy má dnes 54 kilogramov, zabehla už šesť polmaratónov a jej snom je odbehnúť celý. Vďaka mladistvému vzhľadu by jej málokto tipoval 53 rokov. Zaujímavosťou je, že na ceste za svojim novým ja, stratila Tracy niekoľko priateľov. Jednoducho žiarlili. „Ak by boli mojimi skutočnými priateľmi, podporovali by ma, tlieskali by mi a využili by môj úspech pre inšpiráciu a na dosiahnutie svojich vlastných cieľov.” Najdôležitejšia pre zmenu je podľa nej vytrvalosť a dôslednosť.

