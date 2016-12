Ponocovali ste? Vieme, o koľko viac kalórií zjete na druhý deň

Za nekvalitný a nedostatočný spánok zaplatíte. Špajzu vyjete viac, ako keď ste oddýchnuti.

Nielen únava, ale aj zlá nálada a väčšia chuť do jedla. To je daň za noc, ktorú ste prehýrili, alebo strávili čítaním do skorého rána. Energiu, ktorá vám bude chýbať z nedostatku hodín odpočinku, si na druhý deň budete podvedomo, no o to zápalistejšie, dopĺňať jedlom. Stavíte sa?

Hladnejší

Všimnite si, že váš vypiplaný jedálniček dostáva na frak najčastejšie vtedy, ak sa cítite nevyspatí. Najnovšie to potvrdila aj štúdia z King´s College v Londýne. Už z dávnejších sledovaní vyplynulo, že chronická nevyspatosť naozaj vedie k obezite a dokonca i cukrovke druhého typu. Teraz sa však vedci dostali bližšie k odhaleniu presného počtu súst navyše pri spánkovom deficite. Potrebovali na to údaje vyše 170 respondentov medzi 18. a 50. rokom života, ktorí zvykli spávať 3,5 až 12 hodín denne. A výsledok?

O pätinu viac

Ak ste predchádzajúcu noc naspali od troch do piatich hodín, ďalší deň si pochutnáte na 385 kalóriách navyše – to bol priemerný počet kalórií, ktorý skonzumovali chronickí nespáči okrem bežného denného príjmu. Ako vraví vedúca autorka štúdie Gerda K. Potová, je to približne pätina celkovej spotreby dospelej mladej ženy okolo tridsiatky. Nielenže nevyspatí zjete viac, ale aj menej zdravo, viac vám budú chutiť tuky ako bielkoviny. Hoci vedci trvajú na potvrdení týchto výsledkov ďalšími výpočtami a skúmaniami, my sme pre vás pripravili prehľad toho, čoho zjete viac. Pri prepočte sme rátali s množstvom 400 kalórií. A je na vás, či si vyberiete zdravú alternatívu, alebo tú, z ktorej priberiete.

Nezdravých 400 kalórií:

2 sladké šišky

1 liter sladkého kolového nápoja

70 gramov opečenej slaniny

100 gramov gumených medvedíkov

2 a pol párka

140 gramov hranolčekov

Zdravých 400 kalórií

1200 gramov brokolice

1200 gramov baby mrkvy

800 gramov jabĺk

600 ml mlieka

300 gramov vajec

300 gramov cestovín

