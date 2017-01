Radí Zora Czoborová: 7 bodov, ako si vybrať kvalitného fitness trénera

Rozhodli ste sa zmeniť životný štýl a hľadáte trénera, ktorý vás dostane do formy, ale nezničí vám chrbát či metabolizmus?

Výsledky dosiahnete len vtedy, ak budete trénera vnímať ako autoritu. Neznamená to však, že do posilňovne či na skupinové cvičenie pôjdete pravidelne so stiahnutým žalúdkom. Ak vám tréner nesadne, pri cvičení nevydržíte a ťažko sa mu zdôveríte s tým, čo vás trápi. Kvalitný tréner musí byť pedagóg i psychológ.

1. Vzdelanie

Pýtajte sa hneď na začiatku. Zistite, aké má tréner vzdelanie. „Dnes nie je výnimka, že si urobíte kurz a za dva víkendy ste tréner,“ upozorňuje úspešná trénerka i športovkyňa Zora Czoborová. „Lepšie je, keď má človek odbornejšie vzdelanie, napríklad ukončenú vysokú školu v odbore.“ Tréner by mal mať znalosti z anatómie, fyziológie, psychológie i z oblasti výživy. Kvalitný tréner môže mať aj nižšie ako vysokoškolské vzdelanie, trojdňové kurzy však nestačia. Ak sa opýtate na doplňujúce certifikáty, nič tým nepokazíte. Hlavne sa nebojte informovať.

2. Prax

Skúsenosti sú veľkou výhodou. Platí to aj pre trénera. V odborníkovi s dlhoročnou praxou sa väčšinou správne zmiešajú skúsenosti s nadhľadom. Skôr sú pripravení na to, aby riešili aj prípadné kritické situácie.

„Keď ste mladí, ,nabudení‘, máte pocit, že všetko ovládate. Prax mnohých trénerov vráti na zem. Ako mladá športovkyňa som chodila po celom svete a trénovali ma najlepší tréneri. Keď som začala pracovať s bežnou klientelou, myslela som si, že všetci musia byť absolútne dokonalí,“ spomína s odstupom času majsterka sveta a Európy vo fitnes.

„Mnoho vecí som riešila zložito a s vysokými nárokmi. Prax však ukázala, že nech cvičenie nazvete akokoľvek, stále je to o tom istom. Sú to tie isté svaly, aké sme mali pred sto rokmi. Najdôležitejšia je základná technika.“ Nedajte sa obalamutiť rečami, radšej si počkajte na skutky.

3. Výsledky

Pozrite sa na klientelu, ktorú má tréner. Dnes máte výhodu. Vďaka internetovým stránkam, profilom na sociálnych sieťach sa toho o nádejných tréneroch dozviete naozaj veľa. Až množstvo zverencov znamená spokojnosť s tréningom a vyššiu šancu dosiahnuť dlhodobejšie výsledky.

A tie sú rozhodujúce. Určite môžete dať šancu začínajúcemu trénerovi, ktorý má troch, štyroch klientov, ale lepšie je staviť na istotu. Ak máte vo svojom okolí ľudí, ktorí cvičia, určite sa ich opýtajte na ich skúsenosti. Najlepšou reklamou sú spokojní klienti, či už súčasní, alebo bývalí. Správny tréner by mal byť zároveň disciplinovaný a dodržiavať termíny i plány, na ktorých ste sa dohodli.

4. Konzultácia

Každú spoluprácu by mal odštartovať spoločný rozhovor. Len ak sa vás tréner pýta, čo chcete dosiahnuť, môže stanoviť presný tréningový plán. Dôležité sú otázky o vašej športovej minulosti, pracovnej vyťaženosti či chode bežného dňa. Tak môže rozvrhnúť nielen cvičenie, ale i stravovanie. Pripravte sa na to, že otázky sa musia týkať aj vášho zdravotného stavu.

Nečakajte ťahanie sladkých motúzov. Správny odborník vás vráti do reality a objasní, aké ciele sú vo vašich silách. „Keď za mnou príde niekto, kto má nadváhu tridsať kilogramov, musíme si stanoviť čiastočné ciele. Motivujem ho tak, že si povieme, teraz ideme chudnúť prvých päť kilogramov. Tie sa budú chudnúť inou rýchlosťou aj iným spôsobom, ako keď budeme zhadzovať tie posledné,“ približuje skúsená odborníčka.

5. Motivácia

Na každého platí niečo iné. Na tréning by ste nikdy nemali ísť so stiahnutým žalúdkom. Športovanie má vo vás vyvolávať radosť, nie strach. Ideálne je, ak si s trénerom sadnete aj povahovo.

„Tréner musí byť učiteľ i psychológ. Dobrý pedagóg preto, aby vám vedel vysvetliť správnu techniku, ktorú si osvojíte. Cvičenie, za ktorým sú výsledky, vždy stojí veľa potu, driny a odriekania. Krízy prídu vždy. A práve vtedy má nastúpiť tréner –psychológ. Mal by vedieť dostať človeka opäť do rovnováhy,“ objasňuje trénerka, ktorá má so svojimi zverencami dohodu, že jej môžu zavolať hocikedy, keď majú problém.

„Raz mi klient, ktorý mal krízu, zavolal priamo z radu pred pokladňou v podniku rýchleho občerstvenia. Riadne som ho spucovala, či mu skutočne ten hamburger stojí za tie mesiace driny a odriekania. O dvadsať minút volal a ďakoval. Práve si pochutnával na šaláte so steakom.“ Ak máte tréningovú krízu, tréner by vám mal vrátiť stratenú motiváciu.

6. Otvorenosť

Ak máte nejaký problém, musíte sa vedieť s trénerom o ňom otvorene porozprávať. Bolí vás niečo po cvičení? Zdôverte sa so svojimi ťažkosťami, len tak ich odstránite. Rovnako dôležité je hneď na začiatku spolupráce priznať všetky chronické ťažkosti. Nič netajte. Ak budete rozprávať o pocitoch, naučíte sa počúvať vlastné telo. „To je najdôležitejšie. Princíp je jednoduchý. Napríklad, keď ste hladní a otvoríte chladničku, máte v nej všetko. Od sladkých pudingov, syrov, mäsa až po zdravú zeleninu. Ak dáte svojmu telu šancu, vyberie si to, čo mu chutí,“ vysvetľuje Zora Czoborová.

„Jasné, hneď vám napadne zákusok. Postupne, keď pochopíte fungovanie metabolizmu, začnete dávať prednosť zdravému jedlu. A budete vedieť odhadnúť, kedy je čas na zhrešenie a sladkosť. Musíte sa len naučiť spoznávať signály. Platí to aj o cvičení. Ak sa ráno zobudíte a cítite sa unavení, netlačte na organizmus. Treba zavolať trénerovi, ospravedlniť sa. Tréning vám odpustí alebo navrhne, že si dáte len strečing.“ Túto komunikáciu zvládnete len vtedy, keď budete trénerovi dôverovať a vo vašej spolupráci bude vládnuť otvorenosť.

7. Vedenie tréningu

O tom, či ste sa rozhodli pre správneho trénera, vám niečo napovie aj zostavenie hodiny. Podstatné je, aby bola vyvážená. Nemôžete celý tréning len bezhlavo posilňovať. Súčasťou hlavnej časti tréningu by mal byť strečing i zahriatie. Inak riskujete zranenie, prípadne preťaženie jednotlivých svalových skupín. Rovnako dôležité je viesť tréning tak, aby ste dosiahli stanovený cieľ.

Chce to trpezlivosť

Ak chcete dosiahnuť zmenu, mali by ste pracovať s trénerom minimálne mesiac. „Z vlastných skúseností viem, že trvá tri mesiace, kým klienta mnoho naučím,“ hovorí Zora Czoborová.„Ide nielen o cvičenie, stravovanie, výživové doplnky a pitný režim. Musíte pochopiť, čo pre vás športovanie znamená. Ideálne je, keď sa premení na prirodzený životný štýl ako umývanie zubov. Vtedy viem, že človek je pripravený, nemusí ďalej fungovať pod mojím vedením, dokáže to aj sám.“

