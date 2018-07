Pre toto vám rastú boky! Dôležitý krok v živote kazí disciplínu

Britský výskum priniesol prekvapivé zistenie. Priberanie urýchli pozitívna životná zmena.

Tiež sa vám to stalo? Keď sa zoznámili s partnerom, mali ste dievčenskú postavu a chlapi sa za vami obzerali. No pár týždňov či mesiacov po založení spoločného bývania vám zrkadlo prestalo klamať. Nie je to náhoda.

Pokazil vás?

Až dvadsaťsedem percent žien v prieskume uviedlo, že ich jedálniček šiel rapídne dole vodou po tom, čo si našli s partnerom spoločné bývanie. Je to logické! Spoločné večerné pozeranie filmov, popíjanie vína a zajedanie arašidmi. A kým predtým ste na večeru vyzobali zvyšky z chladničky, teraz vyvárate dvakrát za deň. Navyše, tieto ženy priznali väčšiu tendenciu objednávať si v dvojici donášku pizze a iného nezdravého fastfoodu. Z nových stravovacích návykov pritom tieto nešťastníčky obviňovali svojich mužov.

Lebo zvyk

"Chudnutie je spojené s našimi návykmi. Ak ste spokojní, relaxujete a tento pocit chcete preniesť aj do iných oblastí života," snažia sa vysvetliť vedci, že za priberanie takto vlastne môže pocit bezpečia vo vzťahu. No zdá sa, že väčšina žien je odolných. Zvyšných 73 percent totiž jedlo rovnako disciplinovane ako pred tým, ako sa začali s partnerom spolu bývať. Alebo to aspoň nepriznalo.

Nespravodlivé!

A čo muži? Presný opak! Naopak tým spoločný jedálničke prospel – až štyridsiatim percentám z nich.

