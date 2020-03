Sedavé zamestnanie verzus chudnutie: TOP 8 tipov, vďaka ktorým nepriberiete

Aj vy kvôli svojej práci väčšinu dňa presedíte za pracovným stolom pri počítači? Viete, na čo by ste mali myslieť, aby ste si udržali svoju hmotnosť pod kontrolou?

Pri dlhodobom sedení trpí chrbát, ale i ďalšie orgány. Okrem toho je známe, že pri sedavom štýle života človek veľmi ľahko priberie. Chýba vám pohyb a ak sa k tomu pripoja aj zlé stravovacie návyky, nemáte sa čo čudovať, že ručička na váhe ide smerom hore. Chceli by ste to zmeniť? Poradíme vám pár trikov, ktoré vám pomôžu udržať si svoju hmotnosť.

Raňajkujte

Raňajky by mali byť základom každého úspešného dňa. Správne vybrané potraviny vás zasýtia, a tak znížite riziko prejedania sa pred obedom niečim rýchlym a nezdravým. Nemáte ráno čas? Ponáhľate sa do práce a ste v strese? Aj to môže negatívne prispievať k nárastu vašej hmotnosti.



Ak už si raňajky doprajte, dajte si tiež pozor na to, ako rýchlo jete. Snažte sa dopriať si svoje prvé jedlo dňa v pokoji. Nezabúdajte, že pri strese hrozí nekontrolovateľné prejedanie.

