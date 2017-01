Škatuľková diéta po novom. Meal prepping vás nestojí nič a schudnete ľahšie

Pozdáva sa vám škatuľková diéta, no odrádza vás jej finančná nákladnosť? Alebo máte zlé skúsenosti s jej rozvozom? Vyskúšajte jej lacnejšiu verziu. Škatuľky si pripravujte sami.

Vlastne to nie je novinka. Možno aj vy ste si zvykli nosiť jedlo do práce v škatuľkách už dávnejšie. No na sociálnych sieťach v Austrálii z tohto novoobjaveného spôsobu stravovania vznikol masívny trend s moderným názvom meal prepping. Podstata je úplne jednoduchá. Jedlo na celý deň, či len pár chodov si pripravíte deň vopred do dózičky, uchováte v chladničke, na druhý deň v práci ohrejete, spapáte a hotovo. Šialene jednoduché, až sa nechce veriť, že to skutočne pomôže zhodiť pár kilogramov. Ale naozaj pomôže a navyše bez toho, aby ste len trochu hladovali. Prečo?

Vlastné škatuľky chudnú za vás

1. Príprava jedla – to, že si jedlo pripravíte sami, zaručí kontrolu nad stravovaním. Ak viete, koľko kalórií denne by ste mali prijať, koľko z nich v sacharidoch, tukoch a bielkovinách, menu si dokážete zostaviť aj samostatne. Nie je však vylúčené, že sa s ním alebo lekárom vopred o zložení jedálneho lístka šitého na mieru poradíte.

2. Porcie – škatuľky alebo dózy zároveň kontrolujú veľkosť porcie. Zjete len to, čo si prirpavíte, nič a nikto vás nebude provokovať k dupli.

3. Preč od pokušenia – jedlo si so sebou vezmete von alebo, ak je to možné, skonzumujete priamo v ofise. Tým sa vyhente lákavým jedlám v kantíne či reštaurácii, ktoré zväša k chudnutiu príliš neprispievajú. A to aj napriek tomu, že ešte ráno ste vychádzali z domu z odhodlaným predsavzatím.

Plánujte

Ako teda začať? Ideálne bude naštudovať si alebo sa poradiť s odborníkom, aký kalorický príjem je pre vás akurát. Prezrite chladničku a dokúpte potraviny, z ktorých budete zostavovať menu na celý týždeň. Pre začiatok si môžete zvoliť len jeden či pár dní do týždňa, kedy si budete nosiť vlastné jedlo. Ak sa vám osvedčí vlastná disciplína, môžete experiment predĺžiť na celý týždeň či na dlhšie obdobie.

Varte jednoducho

Zjesť môžete len to, čo sa zmestí do dózy, jedlo by malo byť teda jednoduché a ľahké – doslova aj obrazne. Prelúskajte facebook a internet a určite nájdete vhodné inšpirácie Austrálčanov, ktorí zo svojich meal preppingových krabičiek tvoria hotové umelecké diela.

Varte krátko

Možno namietate, že príprava jedla vám deň vopred zaberie príliš veľa času. No ľahké jedlá ako kuracie prsia, ryby, cestoviny, ryža, zemiaky či zelený šalát sú hotové za menej ako 20 minút.

Uložte

Uvarené jedlo najprv nechajte vychladnúť, potom vložte do zvolenej nádoby. Ideálne zo skla, plastovú zvoľte, len ak ste si istí, že neobsahuje ftaláty. Pri kontakte s horúcim pokrmom by sa mohli do nich uvoľniť.

Rozdeľte

Už z iných diét viete, že každý váš chod by mal pozostávať z polovice zeleniny alebo ovocia, štvrtiny zložených sacharidov a štvrtiny bielkovín. Ešte ľahšie ako na tanieri toto odporúčanie docielite super trikom – špeciálnou dózou s prepážkami.

Koľko denne?

Aj pokiaľ nie ste fanúšikom počítania kalórií, pre úplnosť dodáme, že do svojej šesťdesiatky by ste denne mali prijať do 2600 kalórií, ak ste žena, muži do päťdesiatpäťky do 3100 kalórií. Do tohto objemu sa vám zmestí napríklad 300 gramov cestovín, 300 gramov kuracieho mäsa, pol litra mlieka, 4 až 5 vajíčok, približne kilo ovocia a zeleniny a asi tri celozrnné rožky.

Zdravé kilá vydržia

Okrem toho, že takouto zmenou stravania schudnete, začnete sa cítiť aj lepšie. Je tak väčšia pravdepodobnosť, že pri novom jedálničku vydržíte. A bez toho, aby ste si museli kupovať drahé obedy z reštaurácie alebo cez internetovú diétu.

