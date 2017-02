Štíhlosť pod kontrolou: Rátate kalórie? 4 rady výživovej poradkyne oceníte

Na nový rok začnú mnohí chudnúť do plaviek, no často jedia viac, než ich telo potrebuje. Rátanie prijatých kalórií je základom úspechu, ale ako na to, aby ste nezostali po čase bez motivácie?

Rátanie kalórií a prehľad o vašom dennom príjme je základ, keď chcete docieliť štíhlejšie a zdravšie JA. Samozrejme, vyžaduje si to zodpovednosť aj vašu každodennú zanietenosť, no výsledky stoja za to. Ak si chcete začať písať denník o vašom stravovaní, musíte byť k sebe 100% úprimní. Preto žiadne podvádzanie! VIDEO: Schudnite dýchaním, naozaj to ide. Sledujte! Odborníčka však varuje, že urputné sledovanie kalórií môže mať aj svoje úskalia. „Občas sa môžete cítiť príliš zanietene, prípadne sa môže stať, že si jeden deň nezapíšete a stratíte motiváciu pokračovať,“ upozorňuje americká nutričná špecialistka Elle Penner, MPH, RD, ktorá však ponúka aj konkrétne riešenia. Vďaka nim sa vám bude pri chudnutí ľahšie dýchať. 1. Dajte si reálne ciele Ak máte 90 kíl, nechcite za týždeň schudnúť nadbytočných 20. Zbytočne vás to demotivuje a nie je to ani reálne, ak chcete zostať zdraví a bez komplikácií z nedostatku vitamínov a minerálov. Či nebodaj vyčerpaní a chorí. Elle Penner vám preto odporúča, aby ste kalórie neškrtli až príliš radikálne. 5x inak: Tipy ako zdravo zmeniť jedálniček a ušetriť kalórie Na internete je množstvo internetových kalkulačiek, ktoré vám vyrátajú podľa pohlavia, veku, hmotnosti a fyzickej aktivity váš odporúčaný denný príjem. Skúste začať nimi. Pretože ak škrtnete kalórie až prehnane, budete neustále hladní a vaša túžba po jedle bude miestami neúnosná. Telo sa dostane do krízového režimu a začne ukladať tuk. A raz to nevydržíte a vrátite sa tam, kde ste začali. 2. Doprajte si priestor Sú dni, keď idete na hodinu do fitka či na prechádzku, ale aj také, keď sedíte na gauči a relaxujete. Na tom nie je nič zlé, ale ak si rátate dlhodobo prijaté kalórie, nemali by ste sa držať striktne konkrétneho čísla, ale nechať si nejakú rezervu. Odborníčka na výživu radí toto: „Je náročné stravovať sa podľa jedného čísla, dajme tomu 1600 kilokalórií denne. Preto si doprajte rezervu plus-mínus 100 kalórií. Cieľom je dosiahnuť v stravovaní istú flexibilitu a zotrvať tým vo vašich cieľoch,“ tvrdí Američanka Elle Penner. Štipľavý všeliek: Čili spáli tuky, ochráni pred chorobami a zlepší náladu 3. Online poradca Využite mobilné technológie vo svoj prospech, veď kto by ešte pred pár rokmi povedal, že aj aplikácia na smartfóne vám môže pomôcť na ceste za štíhlosťou? Dnes je to už realita, preto využívajte appky na sledovanie prijatých kalórií, prípadne aj živín. Pri chudnutí sú dôležité aj ony. „V niektorých aplikáciách budete mať možnosť ukladať si často konzumované jedlá. Alebo si ich upravovať či tvoriť kompletné recepty,“ ozrejmuje výhody odborníčka. 4. Stavte na sedliacky rozum Nesnažte sa byť stopercentní, nikto taký nie je a ani nemusí byť. Aj online kalkulačky kalórií majú svoje odchýlky, takisto sa stretnete s dňami, kedy si skrátka nebudete môcť všetko dopodrobna zapísať. Preto sa vzdelávajte o energetickej hodnote potravín, a hlavne, čítajte etikety! Niekedy by ste sami neverili tomu, čo všetko sa skrýva v jednej celozrnnej tyčinke či čokoládovom keksíku. „Ak pôjdete jesť, nie v každej reštaurácii nájdete nutričné hodnoty jedál. Preto verte svojmu sedliackemu rozumu,“ radí Elle Penner, že radšej ako cestoviny so smotanou a syrom, si doprajte tie po taliansky – s čerstvými paradajkami a olivovým olejom. Obezita V tomto článku sa zaoberáme Nadváha ...viac

Autor: iZdravie.sk/ Júlia POLÁKOVÁ

