Takmer sa na smrť prejedla! Pomohla jej Christina Aguilera, zo 117 kíl má 62!

Mala len 14 rokov, keď jej lekári oznámili, že nebude dlho žiť, pretože kvôli obezite dostane infarkt. Ani to nestačilo, aby začala konečne chudnúť.

23-ročná žena každodenne jedla množstvo balíkov čipsov, sladkostí, toastov a cestovín. „Lekár mi povedal, že ak budem neustále priberať, čoskoro zomriem. Neverila som im. Nedokázali mi pomôcť, kým som to sama nechcela. Trpela som depresiami a zanedbávala som sa. Každý deň som nosila to isté, pre m§a pohodlné oblečenie. Nechodila som medzi ľudí, hanbila som sa a nenávidela svoje telo," spomína Cassandra.

Depresia a šikana

Keď mala osem rokov, lekári jej diagnostikovali inzulínovú rezistenciu, ktorá je varovaním pred rozvíjajúcou sa obezitou a diabetom. Cassandra priznala, že bola príliš tvrdohlavá. Odporúčania lekárov ignorovala. Chcela viesť normálny život bez neustálych návštev nemocnice.



„Neriešila som si veľkosť porcií, hlavné jedlá som zajedala sladkosťami. Pochádzam z taliansko-maltskej rodiny a mali sme vždy plný dom lahodného jedla. Bola som presvedčená, že vďaka jedlu zabudnem na smútok, že budem veselšia a pokojnejšia. V škole ma šikanovali a vysmievali sa mi. Stále som potrebovala väčšie školské uniformy. Smiali sa mi, že dychčím," povedala Cassandra, ktorá predtým lapala po dychu už po krátkej prechádzke.

Inšpirovala ju speváčka

Cassandra sa rozhodla pre ráznu zmenu tesne pred svojimi 17. narodeninami, pri filme Burlesque s jej obľúbenou speváčkou Christinou Aguilerou, ktorú neskutočne obdivovala. Prestala jesť nezdravé potraviny a raz a navždy skončila so sladkosťami. Naštudovala si informácie o zdravom stravovaní a do svojho jedálnička zaradila viac bielkovín, ovocia a zeleniny. Začala behať a dostavili sa prvé úspechy. Počas nasledujúcich dvoch rokov schudla takmer polovicu svojej hmotnosti. Má 62 kíl a je šťastná.

„Keď som pozerala Christinin film, túžila som sa stať profesionálnou speváčkou, ale aj byť osobnosťou, akou je ona. Aguilera, ktorá takisto výrazne schudla, bola mojou obrovskou inšpiráciou. Nemala som však dostatok sebavedomia a neverila som, že schudnem. Ale predsa sa to podarilo,“ teší sa Cassandra.

Silné priznanie

Každý deň na sebe tvrdo pracovala a boj s kilami nevzdala. „Keby som neschudla, nikdy by som nezískala to, čo mám dnes. Môj život sa dramaticky zmenil. Som sebavedomá, silná a odhodlaná. Aj napriek tomu, že detstvo a dospievanie boli najhorším obdobím môjho života, som vďačná za to, že som si tým všetkým prešla. Vďaka tomu som osobou, ktorou som dnes. Ako dieťa som každú noc plakala a modlila sa, že sa prebudím a konečne budem krásna a štíhla. Teraz viem, že to malé dievčatko, ktoré kedysi tak strašne trpelo, chce všetkým zakričať jedno obrovské ďakujem!“



Jedálniček predtým

Raňajky: Toasty s maslom a džemom (350 kalórií)

Desiata: Veľký mafin (500 kalórií)

Obed: Sendvič so zmrzlinou alebo čipsy (900 kalórií)

Olovrant: Balíček čipsov alebo toasty s olivovým olejom (300 kalórií)

Večera: Čokoľvek jej uvarila mama – zvyčajne obrovské porcie výdatných stredomorských jedál (900 kalórií)

Dezert: Zmrzlina (500 kalórií)

Celkovo: 3450 kalórií

Jedálniček teraz

Raňajky: Smoothie s orieškovým maslom s banánmi alebo ovsená kaša s orieškovým maslom a bobuľovým ovocím alebo vajíčka s opečeným toastom, avokádom a kávou (300 kalórií)

Desiata: Ovocie a hrsť orieškov (250 kalórií)

Obed: Tuniakový šalát, avokádo and jeden kúsok chleba alebo kúsok chudého mäsa so zeleninou a tmavou ryžou. (350 kalórií)

Olovrant: Káva, jablko a arašidové maslo (200 kalórií)

Večera: Varené jedlo od mamy, ale je to skôr pečené kura alebo ryža so šalátom alebo kôpka cestovín a chlieb. (600 kalórií)

Dezert: Zelený čaj a kúsok tmavej čokolády (200 kalórií)

Celkovo: 1900 kalórií

