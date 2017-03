Toto ste o vláknine nevedeli: Vedci odhalili skutočný dôvod, prečo z nej chudnete

Vláknina je oveľa zaujímavejšou súčasťou potravín, ako ste si mysleli. Vedeli ste, prečo vlastne spaľuje kilá?

Ak túžite po štíhlejšej línii, jednou z prvých zásad, ktorú sa snažíte osvojiť si, je jesť viac celozrnných výrobkov. Zrýchľujú metabolizmus a lepšie prečistia črevá. Možný výsledok: pár kíl dole. No najnovšia štúdia, ktorú uverejnil American Journal of Clinical Nutrition, zistila o vláknine a jej chudnúcich účinkoch ešte niečo.

Vláknina spaľuje za vás

Nejde len o to, že vláknina predstavuje tuhý nestráviteľný balast, ktorý má za úlohu rozhýbať črevá. Celozrnné potraviny vedia znížiť počet kalórií, ktoré si telo pri trávení ukladá. Túto úlohu skúmali vedci z Tufts University v Massachusetts šesť týždňov na osemdesiatke ľudí, ktorí mohli jesť iba jedlo pridelené vedcami. Najskôr jedli všetci to isté, no potom jednej skupine pridelili celozrnnú diétu, kým druhá konzumovala rafinované obilniny. Inak bola ich strava identická. Experti potom študovali rýchlosť metabolizmu a množstvo energie, ktorú trávením nevstrebali a vylúčili výkalmi. Výsledok?

Mínus sto kalórií

Celé zrná zvýšili metabolizmus aj fekálne straty. Najzaujímavejšie však bolo, že nešlo len o to, že vláknina lepšie zbavovala črevá obsahu, vďaka nej lepšie trávili kalórie prijaté aj z iných ako obilninových jedál. Približne sto kalórií denne navyše stratili šťastlivci len tým, že jedli vlákninu narozdiel od tých, čo jedli biele rožky. Je to asi trikrát menej ako spálite pri rýchlejšej chôdzi, plávaní či pri práci v záhradke, no pre túto stratu nemusíte ani pohnúť malíčkom.

Prirodzené vitamíny

Nie je však jedno, v akej podobe vlákninu zjete. Určite viete, že vlákninu obsahujú len celozrnné obilniny, teda tie, ktoré tvorí celé zrno vrátane otrúb a klíčkov. Ak sa však pomelú, ostanú bez týchto súčastí, a teda aj bez vlákniny, železa, vitamínov B. Aj preto je zdravšie bielu ryžu a biele pečivo nahradiť tmavými produktami, ktoré si tieto výživné látky ponechávajú prirodzene a nemusia byť opäť umelo pridávané vo výrobnom procese. "Už predchádzajúce štúdie predpokladali výhodu celých zŕn a vlákninovej diéty na riziko chronických ochorení. Táto štúdia pomáha zistiť, ako celé zrná a vláknina ovplyvňujú hmotnosť," hovorí hlavný autor štúdie doktor Phil Karl na stránke univerzity tufts.edu a dodáva, že ich snahy len dotvárajú obraz, ako vláknina prispieva k nižšej hmotnosti a lepšiemu zdraviu.

