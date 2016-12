Varíte bataty? Vodu nevylievajte! Zistenie japonských vedcov poteší

Sladké zemiaky sa radia medzi najvýživnejšie druhy zeleniny. Nielenže dodajú energiu, no podľa najnovších zistení vedcov odvar z batatov podporí chudnutie. Ako je to možné?

Japonskí odborníci z Národnej výskumnej organizácie poľnohospodárstva a výživy podrobili testovaniu myši, pričom jednej z dvoch skupín podávali peptid SPP produkovaný enzymatickými procesmi počas varenia batatov.

Samé dobré správy

Po mesiaci testovania zistili, že myšiam sa znížila hladina zlého cholesterolu, tukov triglyceridov, ktoré predstavujú riziko srdcových ochorení a tiež leptínu, hormónu tvoreného v tukových bunkách. Práve ten zodpovedá za pocit hladu. „Potvrdila sa nám hypotéza, že by odvar zo sladkých zemiakov mohol pozitívne regulovať telesnú hmotnosť, tukové tkanivo a ďalšie faktory," uviedol doktor Koji Ishiguro. „Prekvapilo nás zníženie hladiny tuku u myší a taktiež schopnosť potlačenia chuti do jedla. Tieto závery vyzerajú veľmi sľubne a naznačujú nové možnosti k využívaniu škrobovej vody namiesto jej vylievania do odpadu," dodal japonský vedec s presvedčením, že ďalšie výskumy budú determinovať účinky na ľuďoch.

Arzenál živín pre náladu i energiu

Bataty pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky. V porovnaní s klasickými zemiakmi sú sladšie, no obsahujú menej kalórií, naopak viac vápnika a betakaroténu. Sú tiež zdrojom železa, mangánu, vitamínov A, B, C, E a ich šupka obsahuje vlákninu, preto je najlepšie ich konzumovať neošúpané. Dodávajú energiu, béčko, zaženú malátnosť a depresívne nálady.

Rýchla príprava

Ak nestíhate a chcete si pripraviť niečo rýchle, stačí ich dôkladne umyť, nakrájať na kocky, premiešať s olivovým olejom, bylinkami a dať piecť do vyhriatej rúry. Vynikajúco chutia napríklad s rozmarínom, môžete k nim pridať jogurtový dressing, ľadový šalát s paradajkami a zdravá, chutná večera je na svete. Využívajú sa tiež do koláčov, pripravíte si z nich kašu, polievku či placky. Počuli ste už o batatoch so škoricou? Potrite ich pred pečením maslom a po vybratí ich posypte touto koreninou a hnedým cukrom. Zimná mňamka!



Zdroj: Shutterstock