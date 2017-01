FOTO: Večera po tréningu. 6 jedál, ktoré zasýtia a neublížia línii

Preferujete intenzívne športovanie v neskorších hodinách a v snahe schudnúť máte vždy veľkú dilemu, čo si dať na tanier ako posledné jedlo dňa? A či vôbec?

Prekonajte sa! Stojí to za to

Aj vy ste najaktívnejší v druhej polovici dňa a ráno sa nikdy neprinútite vstať a cvičiť? Ak chcete žiť zdravo a udržiavať si líniu, neostáva vám nič iné, ako sa venovať pohybovým aktivitám po práci. Ten pocit, keď by ste to najradšej otočili domov do postele zdieľame s vami, no existuje ešte lepší - ten dobre odmakaný. Ručíme vám za to, že sa po pár minútach pohybu rýchlo preberiete a dáte do toho všetko. Okrem toho, po celom dni povinností si výborne vytriedite myšlienky.

Len jedzte, nepriberiete

Vaše svaly potrebujú doplniť živiny pre regeneráciu z fyzickej námahy. Do rána preto určite nehladujte. Výdatnejšiu večeru si doprajte približne hodinu a pol pred tréningom. Posledné jedlo v neskorších hodinách by malo obsahovať bielkoviny a zdravý tuk. Mysleli sme aj na to, že sa vám už večer nechce dlho postávať pri sporáku a hlavne, po intenzívnej fyzickej aktivite by ste mali do pol hodiny prijať sacharidy a hodinu po cvičení proteíny. Máme pre vás 6 diétnych, výživných a rýchlych tipov, po ktorých nepôjdete spať s ťažobou v žalúdku a výčitkami. Naopak, podporíte rast svalov.

Hummus a surová zelenina: Že ste tejto zdravej dobrote ešte nedali šancu? Napravte to! Cícerová pomazánka je vynikajúcim zdrojom proteínov, ktoré sú pre rast svalov absolútnym základom. Výborne chutia aj plátky červenej papriky, ktorými si hummus naberiete. Zvoliť môžete akúkoľvek zeleninu, ktorú máte v obľube.