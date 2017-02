Veľká výzva časopisu Zdravie: Predbehnite lenivosť! Títo to už s nami dokázali

Na polmaratón do Košíc odchádzalo sedem statočných. Vyhrali nad lenivosťou, vstali z gauča a v zdravšom živote odhodlane bežia vpred. Budete ich nasledovať? Poďte do toho!

Všetci naši výhercovia podali na trati výborný výkon. Obdiv si zaslúžia za výdrž i optimistický prístup.

Hovorí sa, že ak chceš niečo vyhrať, máš zabehnúť sto metrov. Ak chceš niečo zažiť, máš zabehnúť maratón. Takmer pred rokom sme spustili výzvu Z gauča na maratón, do ktorej sa prihlásili práve ľudia, ktorí chceli zažiť pocit víťazstva nad sebou. Na štart polmaratónu mieru v Košiciach sa nakoniec postavilo z desiatich sedem statočných. Pre niekoho to bol životný sen, pre druhého spôsob, ako prekonať lenivosť či zlepšiť si fyzickú kondíciu.

Všetci však urobili veľké pokroky a je obdivuhodné, že aj popri bežných povinnostiach si našli čas na tréning. A kto si nakoniec odniesol výhru 333 eur, ktorú do súťaže venovala zdravotná poisťovňa Dôvera? Z našich súťažiacich prvá dobehla do cieľa Silvia Kleinová. Polmaratón zdolala za obdivuhodný čas 1:48:33, a to výzvu v Zdraví objavila náhodou, keď na internete hľadala osobného trénera. Polmaratón brala ako výzvu a posledný mesiac tréningu bola odhodlaná vyhrať. Odmenu venovala chorému chlapčekovi, ktorý tak bude môcť podstúpiť finančne náročnú rehabilitáciu.

Súťažili s radosťou

Obavy pred polmaratónom mala aj druhá v poradí Lucia Mikulová. K súťažiacim sa pridala v lete po odstúpení jednej zo súťažiacich, ale hneď zapadla do kolektívu. Na zdolanie trate potrebovala približne o štyri minúty viac ako Silvia.

„Bolo to lepšie a krajšie, ako som čakala,“ napísala po pretekoch na sociálnej sieti v skupine Z gauča na maratón. Apropo, vy tam ešte nie ste? Polmaratón považuje Lucia za čerešničku na torte za bežeckým trištvrte rokom. Je odhodlaná v behaní pokračovať. Tretí dobehol Maroš Hutňan. Ten v priebehu polroka absolvoval už druhý polmaratón. Na začiatku súťaže sa priznal, že s myšlienkou prihlásiť sa na vyše dvadsaťkilometrovú trať sa pohrával približne tri roky. Prijať výzvu sa oplatilo.

Trúfnu si na maratón?

Vrátiť sa k pohybu túžil Ladislav Zmajkovič. Sympatický a vždy optimisticky naladený šesťdesiatnik si za účasť v súťaži vyslúžil v práci smiech. Neodradilo ho to a aj vďaka podpore rodiny zvládol košický polmaratón nad svoje očakávania. Do cieľa chcel dobehnúť do troch hodín a podarilo sa mu to o vyše päťdesiat minút skôr!

Ladislav Zmajkovič ocenil výborný kolektív, ktorý držal jeden druhého. Polmaratón ho nadchol natoľko, že všetkých nahováral na maratón. Pre bolesti v nohe netrénovala Tatiana Zimková päť týždňov, ale aj tak sa rozhodla na trať nastúpiť. Jej cieľom bolo neskončiť posledná. A predsavzatie splnila. Podarilo sa jej dve pretekárky predbehnúť a pár ich preteky ani nedokončilo.

Časopis Zdravie opäť ponúka čitateľom jedinečnú šancu zmeniť svoj život a poraziť lenivosť. Ak nemáte kondíciu, no máte chuť zmeniť to, neváhajte a poďte Z gauča na maratón! Viac ► TU!

Sme najstarší v Európe

Rozhodli ste sa začať trénovať na polmaratón či na maratón? Podľahnúť atmosfére najstaršieho maratónu v Európe nie je ťažké. V Košiciach sa behá už neuveriteľných deväťdesiattri rokov, vždy prvú októbrovú nedeľu. Vznikol náhodou, keď športového nadšenca Vojtecha Brauna Bukovského nadchol na olympiáde v Paríži práve maratón.

Prvýkrát sa na trať postavilo osem bežcov, druhý ročník mal už medzinárodnú účasť. Ďalšie významné európske maratóny sa behajú najmä v Berlíne, Londýne či v Paríži. Práve na prvých dvoch menovaných sa zrodili aj svetové rekordy na štyridsaťdvakilometrovej trati. Medzi mužmi drží najlepší čas Keňan Dennis Kimetto, ktorý bol v Berlíne v cieli v čase 2:02:57. Medzi ženami je rekordérkou Britka Paula Radcliff, ktorá pred trinástimi rokmi v Londýne dosiahla čas 2:15:25.

Svetová udalosť

Po pár rokoch tréningu sa vám možno pošťastí absolvovať aj najstarší maratón na svete. Ten sa beží v americkom Bostone. Prvýkrát to bolo v roku 1897. Nemá presne stanovený dátum, koná sa v tretí aprílový pondelok. Vtedy v Spojených štátoch amerických oslavujú Deň vlastencov. Už tradične sa na ňom stretávajú profesionálni i amatérski bežci.

Každý rok sa na ňom zúčastní priemerne 30-tisíc bežcov. Kedysi začínali osemnásti. Rovnako ako na väčšinu veľkých maratónov musíte splniť kvalifikačné limity. Kapacita je jednoducho obmedzená, takže na preteky sa v skutočnosti nedostane každý záujemca. Bostonský maratón je veľmi sledovaná akcia, ktorá priláka k trati priemerne pol milióna divákov.