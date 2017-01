VIDEO: Cvičte s vášňou! Tieto fitness trendy vás konečne neomrzia

Aj vy hľadáte šport, ktorý vám zaručí viditeľné výsledky, no zároveň sa pri ňom nebudete nudiť? Najlepší tréning neexistuje. Vyberte si ten, ktorý vás bude baviť natoľko, že pri ňom zotrváte! A my pre vás máme pár tipov, ktoré ste možno ešte nevyskúšali.

Ak vás pohyb nebaví, len ťažko v ňom vytrváte dosť dlho na toľko, aby ste dosiahli svoj cieľ. Našťastie, druhov cvičení vo svete fitness stále pribúda. Dnes už máte možnosť zvoliť si dokonalú cestu ku krásnej postave presne podľa vašej chuti a potrieb. Vybrali sme pár zaujímavých energických cvičení, ktoré by vás mohli zaujať a ku každému sme pripojili aj video. Niektorým z nich sa môžete pokojne venovať i v pohodlí domova:

Macumba

Zumba síce ľudí neustále baví a má slušný fanclub na celom svete, no aj v tomto type tréningu prichádza oživenie. Macumba má podľa odborníkov veľký potenciál spôsobiť ďalší ošiaľ telocviční. Jej zakladateľ Max Imperoli v nej rovnako skombinoval tanec s fitness na pozadí prvkov salsy a reggeatonu. Obmenou je tiež Macumba splash, ktorá sa cvičí vo vode. Zlepší váš obehový systém, rovnováhu a spálite vďaka nej minimálne 800 kalórií.

Animal flow

Inštinktívne pomalé pohyby tesne pri zemi pripomínajú lov koristi. Vaše telo sa vďaka tomuto cvičeniu rozhýbe spôsobmi, o ktorých ste nemali ani len predstavu. Väčšinu pohybov vykonávate z pozície opory v rukách, pričom zapájate všetky svaly. Krásne sa natiahnu, vyformujú jeden po druhom, a to vďaka spojeniu toho najlepšieho: jogy, gymnastiky, akrobacie, capoeiry a breakdanceu. Tí, ktorí Animal flowu prepadli, si pochvaľujú flexibilné, spevnené telo a tiež jeho účinky na odbúranie stresu.

Cardio dance

Milujete tanec? Potom už nebudete váhať ani minútku. Začnite si vyhľadávať najbližšiu hodinu Cardio dance vo vašom okolí, alebo si jednoducho pustite jedno z videí na youtube, ktoré vás rozhýbe aj vo vašej obývačke. K tomu neváhame spomenúť benefity ako je účinné spaľovanie tukov, pevné brušné svalstvo, sexi postava a dobrá nálada, ktorá sa na vás nalepí endorfínmi z rytmickej hudby.

Cardio Barre

Barre workout dá do "parády" vaše problémové partie. Zakladá sa na pilatese, no výchádza predovšetkým z baletných prvkov s pridaním intenzívnejšieho kardia, pričom silovú časť strieda naťahovacia.Pravidelným cvičením vyrysujete brušné svaly, boky a paže. Okrem toho posilníte i funkciu srdca, a to intenzívnymi pohybmi. Ak cvičíte doma, namiesto baletnej žrde vám postačí operadlo pevnej stoličky.

Deep Work/Body art

Švajčiarsky odborník na fitness Robert Steinbacher spojil osobné skúsenosti tanečníka a terapeuta k vytvoreniu cvičenia s vlastnou váhou, ktoré sa už stalo hitom Európy. Tréningový program Deep worku zahŕňa fuknčný tréning, tanečné prvky, pozície z jogy, dychové Tai Chi a spája ich s fyzioterapiou, čím spĺňa okrem posilňovacích účelov aj tie regeneračné. Z toho teda vyplýva, že ide o mimoriadne účinné cvičenie na spevňovanie svalstva, kondíciu a pre dodržiavanie "Jing a Jang" princípov je podľa jej zakladateľa tiež terapeutickou metódou. Pomôže vám odstrániť chybné držanie tela, odbúrava stres a navodzuje pocity uvoľnenia mysle i fyzična.

Pound

"Cvičte a bubnujte!" znie heslo zakladateľov pound tréningu, Cristiny Peerenboom a Kirsten Potenzy. Vytvorili ho spojením lásky k hudbe a fitness. Intenzívny pohyb s paličkami sľubuje spálenie 900 kalórií za 45 minút, a to zábavnou formou, pri ktorej ste neustále v pohybe. Bubnovanie zvyšuje tepovú frekvenciu a precvičíte si vďaka nemu celé telo, najmä problémové ženské partie. Nudiť sa pri ňom určite nebudete. Sledujte:

Rowing

Veslárske trenažéry nájdete v každej posilňovni, no v zahraničí už na tento druh pohybu motivujú ľudí v skupinových cvičeniach, ktorý nazvali "indoor rowing". Je výbornou metódou na redukciu telesnej hmotnosti, vďaka kombináciu silového tréningu s kardiom. Pohyb je plynulý a nepredstavuje veľkú záťaž na kĺby, keďže hmotnosť spočíva na sedadle. Kľúčom k jeho efektívnosti je intenzita. Jeho hlavnými prínosmi je vysoký energetický výdaj, posilňovanie svalového korzetu, to znamená brušných svalov a svalov pozdĺž chrbtice, čo vedie i k lepšiemu držaniu tela.

Zaujal vás niektorý z nich? Ak áno, sme radi, že sme vás inšpirovali.