VIDEO: Toto vám urobí deň! Malí choreografi dali do tela veľkým hviezdam 

Dnes si urobíme prestávku od rád, ako čo najefektívnejšie a pritom zdravo zhodiť kilogramy. Poďme sa baviť, pretože aj zo smiechu sa chudne! A ak sa spojí s tancom, je naozaj nákazlivý.

Herečka Kate Hudson v šou Jamesa Cordena. Autor: youtube.com/ The Late Late Show with James Corden

Nedalo nám nepodeliť sa s vami o zostrih z "The Late Late Show" jedného z najslávnejších britských zabávačov, Jamesa Cordena. So slávnymi spevákmi a hercami z Hollywoodu sa vždy postará o poriadne spontánnu zábavu, v ktorej slovo trápnosť a ostych nemá miesto.



Máte doma deti? Alebo strážite krstniatka? V tom prípade máme pre vás tip, ktorí vás zabaví a popritom budete potiť nechcené kilogramy. Mamičky na materskej o tom vedia svoje. Určite je vám jasné, že vo vašej réžii to dlho nevydržia.

Neoplatí sa ich podceňovať!

V časti Jamesovej šou pod názvom "Toddlerography" vystupujú v úlohe choreografov rozkošné deti. Spolu s celebritou začína poctivou rozcvičkou a keď prichádzajú na scénu malí velitelia tanečného parketu, stratégia je jasná a posmešky idú bokom. Ich maximálna spontánnosť nedovolí predvídať ani jediný nasledovný pohyb. Frekvencia opakovania rovnakých krokov je takmer nulová a nikdy netušíte, čo vám nadelia.

Kate Hudson

„Viem, že si vo forme, no títo inštruktori ťa zložia. Sú ako nočná mora, jasné?" varuje Corden herečku Kate Hudson, ktorá je známa vášňou k fitness, pilatesu a zmyslom pre humor na vlastnú adresu. „Myslím, že budem v pohode James," ubezpečuje ho. „Títo inštruktori rozplakali aj Dwayna "The Rock" Johnsona!" pokračuje v strašení komik.

Jason Derulo

A na záver, potréningové jedlo - jablkovú dojčenskú výživu. Jason sa ani trochu nebránil.

Gwyneth Paltrow

Talentovanej herečke to naozaj išlo a z copatého dievčatka nepochybne vyrastie super trénerka.

Jenna Dewan Tatum

Náročné baletné kreácie hviezde Let´s dance a manželke oceneného najsexi muža na svete Channinga Tatuma nerobili najmenší problém, no James mal "po chlebe".

Skúsite to? Oblečte si niečo pohodlné, postavte sa pred veľké zrkadlo, pustite hudbu a nechajte ich, aby vás viedli. Myslíme, že sa poriadne zapotíte, no dajte si pozor, aby ste si nespôsobili úraz. V porovnaní s nimi už presa len nie ste najmladší :)