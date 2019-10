Volumetrická diéta je hitom! Základom je najesť sa dosýta. Spoznajte trik s číslom 4

Ak chcete schudnúť bez jojo efektu, hlad vám nepomôže. Spoznajte správnu kombináciu potravín a zhadzujte kilá efektívne.

Bojujete s kilami, no neviete si odoprieť jedlo? S volumetrickou diétou ani nemusíte. Jej podstatou je, že si môžete dopriať veľké porcie jedla, no s nižším množstvom kalórií. Budete sa tak cítiť sýti a zároveň nepriberiete. A že to funguje, potvrdili aj americkí diétológovia a vyhlásili volumetrickú diétu za druhú najúčinnejšiu. V rebríčku najlepších svetových diét preskočila táto diéta aj známu Atkinsonovu diétu či stredomorskú.

Najedzte sa

Volumetrickú diétu vyvinula Barbara Rolls, odborníčka na výživu a profesorka z Pensylvánskej štátnej univerzity. Tvrdí, že problémom dnešných ľudí je, že si nevedia vybrať správne potraviny. Ak sa to však naučia, budú sýti a štíhli zároveň. Na tomto princípe založila princíp stravovania, ktorého podstatou je, že potraviny sú rozdelené do štyroch hlavných skupín.

Platí, že jesť by ste mali potraviny najmä z prvých dvoch skupín, kde sú zaradené predovšetkým nízkokalorické jedlá a jedlá s vysokým obsahom vody, ako napríklad zelenina, niektoré druhy ovocia, či polievky alebo mliečne výrobky. Do jedálnička totiž potrebujete dostať potraviny, ktoré vám zaplnia žalúdok, ale nedodajú priveľa energie.



Rozdeľte kalórie

Prvú skupinu nízkokalorických jedál môžete jesť kedykoľvek a nemusíte sa obmedzovať. Patrí tu zelenina a ovocie, ktoré sú zároveň bohaté na vodu, ako napríklad uhorka, paradajky, papriky, melón alebo citrusy. Do druhej patria najmä celozrnné výrobky, nízkotučné mliečne výrobky, mlieko a strukoviny. Aj tieto potraviny si môžete dopriať, no už pozornejšie sledujte veľkosť porcie. Tretiu skupinu tvoria jedlá, ktoré si dovoľte len občas a v malých porciách. Ide o chlieb, syry, červené mäso, ale aj dezerty. Štvrtú skupinu by ste mali zďaleka obchádzať a siahnuť po nej naozaj len vo výnimočných prípadoch. Patria do nej vyprážané jedlá, sladkosti, ale aj orechy.

Skupiny jedál pri volumetrickej diéte:

skupina: neškrobová zelenina (uhorka, šalát, paradajka, paprika, brokolica, karfiol, špargľa, reďkovka, špenát, kapusta, huby…), čerstvé ovocie s vyšším obsahom vody a nižšou cukornatosťou, zeleninový a mäsový vývar skupina: nízkotučné mliečne výrobky a mlieko, škrobová zelenina, ovocie s vyššou cukornatosťou, celozrnné cestoviny a pečivo, mäso s nízkym obsahom tukov, strukoviny a obilniny skupina: mäso s vyšším obsahom tuku, biele pečivo, dezerty, snacky, pizza a dressingy skupina: sladkosti, čokoláda, čipsy, vyprážané jedlá, hranolčeky, orechy, slané krekry

Odborníci však zaraďujú túto diétu skôr medzi krátkodobé spôsoby stravovania. Tým, že rapídne obmedzíte objem kalórií síce dokážete za pár týždňov stratiť aj niekoľko kíl, no časom dôjde v organizme k energetickému deficitu. Volumetrická diéta detoxikuje a aktivuje metabolizmus, no môže vás časom vyčerpať. Po niekoľkých týždňoch diétovania je preto vhodné prejsť na zdravú stravu, ktorá však nemá také striktné delenie jedál, ako je to pri volumetrickej diéte.

