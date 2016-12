Za omyly sa platí! Pozrite, akou drinou odčiníte hrsť hranoliek či pizzu

Koľko námahy vás bude stať burger s hranolkami, aby ste pomer prijatej a vydanej energie dostali na nulu? Budete prekvapení.

Food courtom sa vyhýbate ako čert krížu, ale ak ste v časovej tiesni, rýchlemu občerstveniu sa sem-tam nedá vyhnúť. Žiadne výčitky! Ak viete, ako tento poklesok odčiniť, následky nezdravého náporu na svoju líniu eliminujete. Bez makačky to však nebude.

Priberanie z nevedomosti

Na energetický výdaj a príjem jednotlivých jedál a činností, ako informoval denník dailymail.co.uk, si posvietila sieť fitness telocviční vo výskume na tisícke britských vysokoškolákov. Ukázalo sa, že takmer polovica z nich pribrala počas prvého semestra práve kvôli povestnej internátovej nevýživnej a vysokokalorickej strave. Veľa z nich totiž vôbec netušilo, koľko kalórií do seba vlastne ládujú. My sme to pre vás zistili! A vedci našli presný druh aktivity, ktorou prehrešok vymažete.

Na kalórie pohyb

burger a hranolky – 100 g burgera 298 kcal, 100 g hranoliek 312 kcal, 3 hodiny aerobiku v kuse

– 100 g burgera 298 kcal, 100 g hranoliek 312 kcal, čínske jedlo – jedna porcia 315 kcal, dve hodiny na rotopede

– jedna porcia 315 kcal, pizza – 100 g 266 kcal, 4 hodiny futbalu

– 100 g 266 kcal, syrové čipsy – 100 g 551 kcal, 30 minút sálovej cyklistiky

– 100 g 551 kcal, indické jedlo – jedna porcia 300 kcal, 2 a pol hodiny veslovania

– jedna porcia 300 kcal, štamperlík vodky – 100 g 231 kcal, polhodina vzpierania

– 100 g 231 kcal, veľké pivo – 430 kcal, 20 minút na lezeckej stene

– 430 kcal, pohár vína – 166 kcal, 45 minút chôdze alebo 20 minút behu

Koľko kalórií denne je akurát?

A pre úplnosť pripájame orientačné množstvo kalórií, ktoré by ste mali denne prijať. 2150 – 2600 kalórií musí stačiť ženám od 19 do 59 rokov, po šesťdesiatke len 2000 kalórií denne - to je jedna veľká pizza. Muži od 19-54 rokov sa musia uskromniť s 2400 – 3100, starší len s 2150 kalóriami. A vedeli ste, že po anaeróbnej, teda silovej aktivite spaľujete tuky a sacharidy ešte 35 hodín po jej ukončení?

