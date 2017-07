Zabíja nás jedlo? Sľubná diéta káže jesť o polovicu menej, takto budete vyzerať

Ak prijmete menej kalórií, určite schudnete. No štíhlejšie telo nemá byť jediné, čo pri pohľade do zrkadla oceníte.

Na kávu bez dezertu sa dá zvyknúť. Aj na polievku bez sójovej omáčky. Ale jesť až do konca života o tretinu až polovicu menej, ako ste boli doteraz zvyknutí? Dá sa to a dokonca aj bez hladovania, veria vedci.

Štíhlosť pod kontrolou: Rátate kalórie? 4 rady výživovej poradkyne

Kalórie na polovicu

Už desaťročia rôzne vedecké tímy máta nádejný liek na nadváhu a obezitu – kalorická reštrikcia. Zaručuje sa za ňu napríklad National Institute of Aging z USA, ktorý sa výskumu dlhodobo venuje. Experti tvrdia, že 30%- až 50%-né obmedzenie kalórií z vás spraví úplne nového človeka – schudnete, vyzdraviete a čo je najupokojujúcejšie – omladnete. Tak ako červy, muchy a potkany, ktorých reštrikciou "trýznili".

Štyridsaťročný Makak

Aj makaky, s ktorými zdieľame 93% rovnakej DNA, rovnako starneme a ničia nás rovnaké choroby. Výskumníci na to prišli, keď opice rozdelili do dvoch skupín – jedna jedlo koľko a kedy sa jej zažiadalo, druhej prísun potravy prísne kontrolovali. Zvieratá s obmedzenou diétou umierali oveľa neskôr na prirodzenú smrť aj choroby súvisiace so starnutím. A nielenže boli, ale aj vyzerali zdravšie – mali viac chlpov, menej šedín a ovisnutej kože! Najstaršia z opíc, samec Sherman, má už po štyridsiatke, čo je o dvadsať rokov viac ako sa makaky bežne dožívajú, píše portál bbc.com.

Ušetrite kalórie! Karfiol je TOP náhradou sacharidov v jedálničku

Princípy kalorickej reštrikcie:

porcie – zmenšujete ich postupne, k polovičným sa môžete prepracovať aj po polroku až roku, ale už navždy

– zmenšujete ich postupne, k polovičným sa môžete prepracovať aj po polroku až roku, ale už navždy pestrosť – hoci menej, dopriať by ste si mali všetko, tuky, sacharidy, bielkoviny

– hoci menej, dopriať by ste si mali všetko, tuky, sacharidy, bielkoviny prísnosť – nestačí obmedziť nezdravé tuky či rafinovaný cukor, ubrať treba vo všetkom, samozrejme, ak siahnete po menej kalorických jedlách, opticky máte pocit, že zjete viac.

Liek na obezitu?

Stačí buchnúť šampanským a tešiť sa, že milióny obéznych pri troche trpezlivosti a snahy bude zachránených? Či sa tento jednoduchý recept týka aj ľudí, sa vedci zatiaľ neodvažujú tvrdiť. Nie je totiž ani jasné, ako vlastne kalorická reštrikcia k predĺženiu života pomáha. Sú dohady, že metabolizmus prinúti pracovať výkonnejšie, alebo sa molekuly "prepnú" tak, že starnutie zastavia. No na jednoznačnú odpoveď si musíme počkať.

Môžu lieky spôsobiť priberanie? Pravda alebo mýtus?

Každopádne, štúdia spred dvoch rokov, kde ľudia v jednej skupine jedli o 25% menej ako druhá, nedopadla slávne. Zrejme asi aj pre krátke výskumné pátranie. Sledovaným síce klesol cholesterol, krvný tlak, riziko cukrovky i rakoviny, ale v prípade obezity a nadváhy pri akomkoľvek obmedzení v jedle by sa to stalo aj tak.

Neriskujte

Metódu zatiaľ vedci neodporúčajú. Obmedzenie porcií je samozrejme bezpečné, ak máte vysoké BMI a polovica vášho bežného príjmu nepresiahne kalorické minimum. Pri normálnej hmotnosti či podhmotnosti jesť menej sa v žiadnom prípade nepokúšajte. Môžete riskovať chudokrvnosť, závraty, horšie kosti, svaly, vyčerpanie organizmu a depresie.

