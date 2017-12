Zabúdate jesť? Preto priberáte! Vzorec vyráta, koľko kalórií je minimum

Vo svete chudnutia je kopec paradoxov. To, že z mála jedla naskáču kilá, je jedným z nich. Za všetko môže bazálny metabolizmus!

Niektoré výskumy priniesli zistenia, že hladovka štartuje spaľovanie kalórií. Ale nemyslí sa tým, že nemáte jesť vôbec. V skutočnosti musí byť príjem kalórií dostatočný – to znamená taký, aká je hranica bazálneho metabolizmu. Zaujíma vás, ako ju zistiť?

Jesť musíte

Čo vlastne je bazálny metabolizmus? Je to energia, ktorú spotrebuje náš organizmus na celý chod tela, teda dýchanie, udržiavanie telesnej teploty, trávenie. Čím viac kalórií spracuje metabolizmus na základné fungovanie, tým viac môžete jesť. To vysvetľuje, prečo niektorí štíhli ľudia nepriberú ani z nezdravej a ťažkej stravy a niekto neschudne ani na šalátoch. S tým žiaľ veľa nenarobíte, bazálne spaľovanie je vecou výbavy, s ktorou prichádzame na svet.

Roztočte bazálny metabolizmus

To, čo ovplyvniť môžete je to, ako svoju stravu bazálnemu metabolizmu prispôsobíte. A tiež pohyb! Čím viac pohybu, ktorý vedie ku budovaniu svalovej hmoty máte, tým si svoj bazálny metabolizmus zvýšite. To, čo nepotrebujete, sú rôzne diéty založené na prílišnom obmedzovaní kalorického príjmu. Spôsobí to jediné - metabolizmus sa spomalí, aby ostalo dosť energie na základné životné funkcie. Keď sa potom vrátite k obvyklým porciám, zvýšený energetický prísun bude zas na telo príliš a zákonite priberiete. Alebo začnete paradoxne priberať už počas hladovky. Telo sa prepne do núdzového režimu a uloží do zásob takmer všetko, namiesto toho, aby energiu spracovalo.

Koľko je minimum?

muži 66 + (13,7 x hmotnosť) + (5,0 x výška) – (6,8 x vek)

ženy 65 + (9,6 x hmotnosť) + (1,85 x výška) – (4,7 x vek)

Takto zistíte výsledný počet kalórií, ktorý by ste mali denne zjesť. Minimum!

Ženy majú pomalší

O niečo horšie s metabolizmom sú na tom ženy, keďže majú menej svalov ako tuku. Lepšie teda spaľuje mužom a tiež deťom, starnutím hodnota bazálneho metabolizmu klesá. A ďalší ukazovateľ – kde pracujete? Ak v príliš stresovom prostredí, alebo si nosíte veľa psychickej záťaže z domu, hormón kortizol to potrestá. Ovplyvňuje totiž spaľovanie tukov. Zaváži aj genetika. Ak sa pozriete na svojich rodičov, máte približnú predstavu, ako budete vyzerať v ich veku. Ale samozrejme nemusíte, ak stravu prispôsobíte. Na spaľovanie má vplyv dokonca aj výška. S centimetrami naviac si môžete dovoliť jesť viac.

