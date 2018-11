Zlyhania pri chudnutí alebo 5 najčastejčích chýb pri počítaní kalórií

Ak držíte diétu a strážite si každé sústo, no kilá nejdu dole, potom ste sa niekde „prepočítali”.

Nech počítate ako počítate, nevychádza vám to? Výsledky neprichádzajú a namiesto klesajúcich čísel sa dostaví sklamanie. Ak túžite zhodiť pár kíl do konca roka, skúste to robiť efektívne a najmä s viditeľnými výsledkami. Naučte sa preto správne počítať kalórie a vyvarujte sa najbežnejších chýb.

Základné pravidlo

Pri znižovaní hmotnosti platí jednoduchá rovnica - ak chcete schudnúť, musíte zjesť menej kalórií, než spálite. Teoreticky znie toto pravidlo veľmi jednoducho, v praxi to už také jednoduché nie je. Riadenie príjmu potravy môže byť pri súčasnom spôsobe stravovania zložité. Preto počítanie kalórií je jedným zo spôsobov riešenia tohto problémy a bežne sa používa na zníženie hmotnosti. Treba však vedieť, ako na to.

