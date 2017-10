Aby bola výchova s tabletmi naozaj smart: Zákazy sú zbytočné, skúste to inak

Deti dnes prichádzajú do kontaktu s hi-tech hračkami už v ranom detstve. Potrebujú limity.

Podľa lekárov môžu byť užitočné, no rodiť ich musí mať pod dohľadom. „Neodporúčam do nich pozerať viac ako hodinu," hovorí Anton Gerinec z Kliniky detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Od pozerania do takejto obrazovky treba mať prestávku aspoň každých 15 minút, deti by sa mali v rámci nej pozerať raz do diaľky, inokedy do blízka.

Zakazovať im hi-tech hračky je ale podľa Gerinca zbytočné. „Do tabletu sa dajú nainštalovať vzdelávacie hry," uviedol s tým, že nemožno zabúdať na knihy či kreatívne hračky a nemali by byť uprednostňované ani pred behaním vonku.

Aby hra mala zmysel

Na trhu existujú tvorivé hry, ktoré podľa terapeutov dokážu konkurovať tým technologickým, napríklad rôzne stavebnice či skladačky.

Na takéto typy hier netreba zabúdať, pripomenula detská terapeutka Zuzana Tatárová. Sú totiž vhodné aj pre deti s poruchou správania a pozornosti. „Rozvíjajú jemnú motoriku, priestorovú predstavivosť a kreativitu, trénuje sa tým aj koncentrácia," dodala.

