Alkohol u detí je čoraz bežnejší. Prichádzajú preto zmeny v reklame

Reklamy na alkohol sa na internete zobrazujú aj tomu, komu je zakázaný. Veľkí hráči z digitálnej sféry sa tomu rozhodli urobiť rázny koniec.

Sociálne siete Facebook, Snapchat, Twitter a YouTube nedávno uzavreli partnerstvo a dohodu s Medzinárodnou alianciou pre zodpovednú konzumáciu alkoholu (IARD). Ich cieľom je znižovanie škodlivých zdravotných, sociálnych či ekonomických dopadov. Na Slovensku o to dbá aj občianske združenie Fórum Pi s rozumom (FPSR) a úspešne.

Uistite sa

Výsledky prieskumov sú kritické, no je treba povedať, že počty mladistvých konzumujúcich alkohol klesajú. A to aj vďaka šíriacej sa osvete a preventívnym aktivitám na školách. Netreba však prestať so snahou a prizvukovať jeho negatívne dopady.

S alkoholom majú totiž skúsenosť už 11-15 roční. Deti trávia väčšinu svojho času na internete, a práve tam doposiaľ nebolo zabezpečené obmedzenie reklamy na alkohol.

1. Zmeny v správaní.

2. Zvýšená agresivita.

3. Zhoršený prospech.

4. Únava.

5. Nezáujem o dovtedajšie záujmy.

Je dôležité, aby rodičia s deťmi viedli o alkohole otvorenú debatu. Väčšina práve v ich prítomnosti alkohol okúsi po prvý raz. Najčastejšie ide o pivo. Podľa psychológov by práve z ich strany mali prichádzať preventívne opatrenia s najväčšou efektivitou.

Prísnejší kódex už od budúceho roka

„Keď budeme spolupracovať a využijeme naše inovátorské nastavenia, môžeme svetu poskytnúť nové štandardy pri propagovaní alkoholu ,“ zhodli sa Facebook, Snapchat, Twitter a YouTube. „Naše reklamné posolstvá by vždy mali byť legálne, pravdivé a spoločensky zodpovedné,“ pripomenula IARD, ktorá sídli vo Washingtone a združuje popredných producentov alkoholu z celého sveta.

Myslia aj na závislých

Najmodernejšie softvérové nástroje zabezpečia, aby sa reklama v budúcnosti ukázala len užívateľom s oprávnením na kúpu alkoholu. Spoločnosti chcú tiež vyhovieť tým, ktorí si síce smú kúpiť alkohol, no z rôznych dôvodov si neželajú byť cieľom jeho propagácie.

V období 2014 – 2017 zo 68 % až na 97 % vzrástol podiel zmlúv s agentúrami, ktoré podpisom pristúpili aj na dodržiavanie zásad zodpovednej propagácie alkoholu.

Pozrite si ich 5 hlavných záväzkov:

Redukovať konzumáciu alkoholu neplnoletými. Posilňovať a rozširovať kódexy marketingovej činnosti výrobcov alkoholu. Poskytovať konzumentom dostatočné informácie a zodpovedné inovácie. Znižovať výskyt šoférovania pod vplyvom alkoholu. V súčinnosti s obchodníkmi obmedzovať škodlivé dopady konzumácie alkoholu.

Prevencia alkoholu za volantom

Fórum Pi s rozumom sa toto leto na festivale Pohoda v súčinnosti s organizátormi venovalo konzumácii alkoholu mladistvými a šoférovaniu pod vplyvom. „Návštevníkov pod 18 rokov odlíšili identifikačné náramky inej farby a vodiči si pred odjazdom mohli nechať zmerať hladinu zostatkového alkoholu – do certifikovaných testerov si kontrolne fúklo 3 000 ľudí. V týchto edukačno-osvetových aktivitách mienime pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ dodáva k tomu zástupca tohto nekomerčného združenia Erik Čížek.

