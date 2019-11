Ani váš prváčik neobsedí? Prezradíme vám čo robiť, aby ho nebolel chrbátik

Prednedávnom si prvý raz sadol do školskej lavice a od tej chvíle veľkú časť svojho života presedí. Správne sedieť je pre jeho chrbát zdravé, ale ešte zdravšie je hýbať sa.

Prvák musí vydržať sedieť v škole niekoľko hodín. Doteraz na to nebol zvyknutý a pre chrbticu je to hotový šok. Autor: Shutterstock

Naši prapredkovia lozili milióny rokov po stromoch, potom sa vzpriamili a začali chodiť. Sedeli málo. My, ich dnešní potomkovia, presedíme väčšinu dňa. Dospelí v práci, za počítačom, v aute, naši potomkovia v škole, pri úlohách, v autobuse. Ľudské telo sa nestihlo za taký krátky čas prispôsobiť dlhému sedeniu bez pohybu, preto nesieme dôsledky.

Zráta vám to

Pre zdravú chrbticu je dôležité vybudovať si správne stereotypy v stoji, pri chôdzi a v sede. Čoraz viac dospelých, ale aj detí, však má zlé návyky. „Máme plné ambulancie školákov a tínedžerov s poruchami držania tela, ale aj so skoliózou či s kyfózou,“ tvrdí ortopéd Marcel Kusin z Nemocnice Malacky. Nesprávne držanie tela je všeobecná diagnóza, k najčastejším chybám patrí guľatý chrbát, pri ktorom má dieťa ochabnuté brušné aj chrbtové svaly, hlavu a ramená predsúva dopredu.

Prirodzene a nenásilne

Na správne sedenie potomka by ste mali dbať odmalička. Len tak sa bude spevňovať jeho brušné a chrbtové svalstvo. „Sed je dôležitý najmä preto, lebo dieťa vtedy začína napriamovať chrbticu. A správne vzpriamenie chrbtice je predpokladom pre vertikalizáciu, teda postavenie do priameho stoja, aj na nácvik chôdze a držania tela,“ zdôrazňuje Marcel Kusin. Dôležité je, aby ste pohybový vývin svojej ratolesti kontrolovali, ale neurýchľovali. Väčšina zdravých detí sa posadí v siedmom až deviatom mesiaci. „Niektoré mamičky sa znepokojujú, ak ich potomok, na rozdiel od kamarátkinho, ešte nesedí. V žiadnom prípade mu so sedením nepomáhajte, ani ho neobkladajte vankúšmi. Musí sa vedieť posadiť sám a v sede sa samostatne udržať,“ vysvetľuje Marcel Kusin.

Škôlkari v pohode

Škôlkari ešte zväčša ťažkosti so sedením nemajú. „Ich brušné a chrbtové svalstvo sa spevňuje pohybovými aktivitami a hrami. Veľa sa hrajú na zemi, skáču, lozia, šplhajú sa a behajú, takže majú dostatok prirodzeného pohybu. Krátke sedenie za stolom, pri ktorom si kreslia, modelujú či vypĺňajú pracovné listy, ich veľmi nezaťažuje,“ konštatuje Marcel Kusin.

Problémy nastávajú až u školákov. Už prvák musí pár hodín vydržať v školskej lavici a čím je starší, tým viac času strávi sedením. „Prestávky sú krátke a nekompenzujú dostatočne dlhé pasívne sedenie. Pamätám sa, ako nás učiteľka každú chvíľu upozorňovala, že máme správne sedieť. Dnes na to nemá čas. Žiak sa hrbí alebo na stoličke takmer leží, hlava mu ovísa dopredu, krk vťahuje medzi plecia, nohy si prekladá jednu cez druhú alebo ich zasúva za nohy stoličky, takže celé ťažisko je na špičkách chodidiel,“ hovorí Marcel Kusin. „Poruchu koordinácie majú nielen školáci na prvom stupni, ktorí boli v predškolskom veku zvyknutí na viac pohybu a teraz musia sedieť, ale aj deti, ktoré prešli zo športovej školy na bežnú. Samostatnou kapitolou sú deti v puberte. Chlapcov trápi prudký rast, ktorý spôsobuje, že sa hrbia. Hanbia sa za to, nevedia si zvyknúť. Dievčatá, ak majú problém s krivým chrbtom, sú motivovanejšie, lebo im záleží na tom, ako vyzerajú,“ prezrádza Gabriela Dudová.

Doma rovnako

Keď príde malý školák domov, zväčša sa učí, hrá s tabletom či telefónom, prípadne chodí na množstvo krúžkov, ktoré nemajú pohybový charakter. „Môžete ho napomínať a učiť, ako správne sedieť, ale priznajte si, vy sedíte v práci správne? Ak áno, koľko v takej polohe vydržíte? Desať, pätnásť minút? Je dobré, ak školákovi kúpite kvalitnú ergonomickú stoličku a nastaviteľný stôl. Ale ani tak nevydrží sedieť správne dlho,“ uvažuje Marcel Kusin. Gabriela Dudová dopĺňa: „Dôležité je, aby nesedel celú hodinu v jednej polohe, ale aby ju menil každých 20- 30 minút, hýbal končatinami, mrvil sa. V domácom prostredí môže striedať sed na stoličke so sedením na posteli, zemi, alebo s ležaním, samozrejme, v správnych pozíciách.“

Správny sed

Poloha chrbtice je pri korigovanom sede – u dieťaťa aj dospelého – trochu iná ako v stoji a chôdzi. „Chceme sa priblížiť k ideálnej krivke, a to je pri sedení zakrivenie do driekovej lordózy. Kľúčové je nastavenie panvy, musí byť jemne prehnutá dopredu. Od tejto polohy sa odvíja nastavenie hrudníka a hlavy. Ak je zle naklopená, svaly brucha a chrbta automaticky ochabnú, chrbát sa zaguľatí do kyfózy a hlava sa predsunie,“ objasňuje Gabriela Dudová. Opisuje, ako ideálny sed vyzerá: „Medzi driekovou časťou chrbtice a opierkou stoličky je medzera. Tú môžete vyplniť overbalom, uterákom, vankúšom či dekou. Pri pasívnom sede dieťa spočíva na celej ploche sedadla, pri aktívnom na jeho kraji. Stoličku si prisunie tesne k stolu alebo k lavici. Lakťami sa opiera o stôl, ramená smerujú dole, hlavu ťahá od uší nahor, nepredkláňa ju dopredu. Kolená tvoria s chodidlami pravý uhol a smerujú mierne od seba, pričom chodidlá sa celou plochou opierajú o zem. Ak je pracovná stolička vyššia a dieťa hompáľa nohami, podložte mu pod ne podstavec. Dnes je už každá, aj lacnejšia, polohovateľná. Na drahú ergonomickú nemá každý rodič peniaze, preto by som u školáka investovala skôr do stola, ktorý s ním porastie.“

Najzdravšie je nesedieť

„Najideálnejšou kompenzáciou nesprávneho a dlhého sedenia je jednoznačne pravidelný pohyb a šport. Nemusí to byť drahý tenis či hokej, vhodný je napríklad futbal, floorbal pre chlapcov, gymnastika, tanec či plávanie pre dievčatá a spoločné rodinné bicyklovanie, bežkovanie či turistika podľa sezóny. Pravidelný návyk na pohyb vytvorí u dieťaťa potrebu hýbať sa aj na druhom stupni základnej školy a na strednej škole, keď prichádza do puberty,“ mieni Marcel Kusin. Aj Gabriela Dudová považuje pravidelný pohyb za dôležitý: „Najlepšie je čo najmenej sedieť a čo najviac sa hýbať. Stačí na ihrisku, preliezačkách, pri chôdzi. Ak sedieť, tak často meniť polohy.“

