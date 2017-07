Máme sa obávať arzénu v ryži? Vedci našli rizikové množstvá aj v jedle pre deti

Zo skúmaných ryžových produktov pre malé deti až polovica obsahovala nadmerné množstvá anorganického arzénu.

Na riziká arzénu sú citlivé najmä malé deti. Arzén môže u nich spôsobiť, že budú pomalšie rásť, budú mať oslabenú imunitu a dokonca aj nižšie IQ. To sú však len niektoré z množstva negatívnych účinkov. U dospelých môže užívanie vysokých dávok arzénu spôsobiť ochorenia srdca, cukrovku alebo poškodiť nervový systém.

Merania odhalili vysoké množstvá v potravinách

Množstvo arzénu v produktoch detskej výživy sa rozhodli odmerať výskumníci na Kráľovskej univerzite v Belfaste. Urobili tak po tom, ako v januári 2016 Európska únia určila výrobcom maximálny limit anorganického arzénu v snahe zmierniť zdravotné riziká, ktoré prináša.

Britskí výskumníci zistili, že nové regulácie veľmi nepohli. Až polovica z testovaných ryžových produktov ho stále obsahovala vo zvýšenej miere. Najproblematickejšie sa ukázali byť ryžové výrobky. 80% sušienok obsahovala nadmerné množstvo arzénu. Ryža zvyčajne obsahuje až 10 x viac arzénu ako iné potraviny.

Vysoké hodnoty v moči malých detí

Vedci merali i hodnoty arzénu v moči malých detí. U detí, ktorých matky potvrdili, že svojim deťom dávali výrobky z ryže zistili, že sa arzén v ich vzorkách nachádzal vo väčších množstvách.

Odstrániť arzén z ryžových produktov je jednoduché

Kritici uvádzajú, že na základe tohto výskumu nemožno robiť jednoznačné závery. Vzorka detí bola veľmi malá. Skúmané potraviny boli zas zakúpené krátko po začiatku platnosti nových noriem a v neskôr vyrobených produktoch by teoreticky mohli byť namerané hodnoty nižšie.Okrem toho by bolo treba zvážiť, do akej miery mohol arzén pochádzať aj z iných zdrojov potravy.

Avšak napriek tomu autori výskumu upozorňujú, že nie je prípustné, aby produkty určené pre detskú výživu obsahovali vyššie hodnoty arzénu. Na odstránenie arzénu pri výrobe ryžových výrobkov sa podľa nich dajú použiť jednoduché postupy, takže výrobcovia sa v tomto smere nemajú na čo vyhovárať

Prečo je v ryži a ako ho odstrániť počas varenia

Ryža má schopnosť zadržiavať oveľa väčšie množstvá anorganického arzénu ako väščina potravín rastlinného pôvodu. V poslednom čase sa arzén v ryži hromadí vo väčších množstvách aj pre znečistenie. Medzi hlavné príčiny patria pesticídy, herbicídy, fosfátové hnojivá, ťažobné aktivity, spaľovanie uhlia, či priemyslený odpad. Arzén sa často dostane do podzemných vôd a odtiaľ do studní a iných vodných zdrojov, ktoré sa môžu použiť pri zavlažovaní plodín.

Hnedá ryža sa považuje za nutrične omnoho hondotnejšiu. Veľká časť arzénu sa dá odstrániť správnym varením. Ak ryžu necháte variť vo väčšom množstve vody v pomere 6:1 a pred varením ju poriadne prepláchnete, obsah arzénu znížite o viac ako 60 %

Ryža je obľúbená už od prvých príkrmov.