Chcete dať bábätku prepichnúť ušká? Čo na to jeho imunita?

Mnohé mamičky sú presvedčené, že bez náušničiek by ich malé dievčatko akosi nebolo úplné. Asi nevedia, že prepichnuté ušká mu môžu oslabiť imunitu.

Niektoré pôrodnice ponúkajú prepichnutie ušiek a nasadenie náušníc ešte pred odchodom domov. Viacerí pediatri sa prikláňajú k názoru, že náušničky by malo dievčatko dostať najskôr po prvom očkovaní hexavakcínou, čiže po treťom mesiaci. Akupunkturisti si myslia, že každá náušnica znamená isté oslabenie organizmu.

Oslabí sa imunita organizmu

Podľa akupunkturistu a prezidenta Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, MUDr. Gustáva Solára, PhD., môže zle umiestnená náušnica trvalo dráždiť, čo v konečnom dôsledku oslabuje organizmus. „Ten to síce zvládne, ale oslabí sa tým jeho imunita,“ vraví. Upozorňuje tiež, že na ušnicu sa premieta celé naše telo a približne v mieste, kde sa zvyknú umiestňovať dierky pre náušnice, je oblasť projekcie oka. Vo svojej praxi sa stretol s mnohými pacientami, kedy náušnica z nevhodného materiálu, zle umiestnená alebo zle tvarovaná, spôsobovala zdravotné problémy.

Nenosiť náušnice stále a maximálne jednu v uchu

Podľa doktora Solára sú najvhodnejšie jednoduché, rovné náušničky, prípadne kruhy, tie však pre deti veľmi neodporúča. Materiál závisí od konkrétneho dieťaťa, môže to byť nielen zlato, ale aj striebro či titán. „Treba sa riadiť reakciou organizmu dieťaťa,“ dodáva. Zdôrazňuje však, že materiál naraz nosených šperkov by sa nemal líšiť. „Nemalo by sa stať, že dieťa má zlatú retiazku a strieborné náušnice, lebo táto kombinácia negatívne ovplyvňuje celý organizmus.“ Akupunkturista považuje za maximum v každom uchu po jednej náušnici, neodporúča ich nosiť stále a myslí si, že rodičia by mali nechať prepichnutie uší na rozhodnutí dieťaťa, keď bude v primeranom veku.

