Chlad vie liečiť, radia odborníci. Je ale otužovanie od útleho detstva zdravé?

Nečudujte sa, ak vy či vaše deti často chorľaviete. Dnešná móda chodiť na prechádzky do nákupných centier namiesto do prírody tomu výdatne nahráva.

Hlavnou zásadou, ako sa vyhnúť chorobám, je nevystavovať sa zbytočne baktériám a vírusom. Už vkročením do klimatizovaných a vykurovaných budov robíte presný opak. Ak sa z vykúreného bytu odveziete vykúreným autom do klimatizovaného nákupného centra či zamestnania, deti vyložíte vo vykúrených škôlkach a školách, odopierate svojmu telu ešte čosi – možnosť naučiť sa prispôsobovať teplotným zmenám. Pritom práve pôsobenie chladu a s tým súvisiace otužovanie zohráva dôležitú úlohu pri budovaní obranyschopnosti. Každodenné aj trojhodinové prechádzky vonku za akéhokoľvek počasia sú tou najjednoduchšou formou, ako si posilniť imunitu. Ak chcete pre otužovanie a obranyschopnosť spraviť viac, môžete. Ranné sprchovanie je na to skvelá príležitosť.

Otužujte postupne

„Otužovanie sa začína už od narodenia, napríklad keď dieťa umyjete pod tečúcou vodou po každej veľkej potrebe, a postupne vodu ochladzujete,“ vraví pediatrička MUDr. Anna Popracová. Predseda Českej otužileckej únie Vladimír Komárek radí, ako s otužovaním začať u škôlkarov aj dospelých. „Namočte špongiu asi do 34-stupňovej vody a postupne ňou omývajte celé telo – nohy, ruky, chrbát a nakoniec hruď a brucho. Omývanie má trvať tri-štyri minúty. Potom sa hneď dosucha vyutierajte.“ Teplotu vody vždy po pár dňoch mierne znížte, až sa dostanete na 20 stupňov Celzia. „Keď to zvládnete, môžete prejsť na sprchovanie,“ vraví Komárek. Chladnú vodu nechajte stekať po celom tele 1-2 minúty, nie viac. Hlavu nesprchujte! Potom sa vyutierajte, vyšúchajte, oblečte a zahrejte napríklad pár cvikmi. „Priaznivé účinky na zdraví sa môžu prejaviť už po 3-4 týždňoch,“ povzbudivo vraví mnohoročný otužilec.

Nevynechávajte!

Aby malo otužovanie pozitívny vplyv na vašu imunitu, musí byť systematické a stále. „Po dlhšom prerušení musíte postupne začať odznova,“ upozorňuje Komárek. To, že otužovanie má význam, ukázal aj výskum v materských školách. „Zistilo sa, že chorobnosť detí, ktoré sa otužovali, bola v porovnaní s ich vrstovníkmi zo škôlok, kde otužovanie neprebiehalo, výrazne nižšia. A to najmä pri chorobách horných dýchacích ciest,“ vraví český otužilec, ktorý odporúča otužovanie v každom veku vrátane seniorského. „Cievy starších ľudí nie sú schopné dokonale sa stiahnuť a brániť unikaniu tepla z tela, najmä v jeho okrajových častiach. Preto necítia bolesť v prstoch tak rýchlo ako mladí, rýchlejšie prechladnú a premrznú.“ A čo si myslia o otužovaní lekári? „Posilňujte deťom i sebe imunitu otužovaním a športom,“ odporúča za všetkých imunológ a alergiológ MUDr. Boris Hruškovič.

Zdravé zásady