Hráte sa s bábätkom? Vaše mozgy sa vzácne spárujú. Vedci prišli na niečo úžasné!

Sú nielen rozkošní, ale aj prítulní. Dokážu vyčariť úsmev na tvári a prinášajú krásne a vzácne chvíle. Hry s bábätkami sú jedným z tých najmilších potešení, ktoré si chcete pamätať celý život. Máte pocit, akoby ste boli súčasťou tohto malého človiečika. A nie je to len pocit vo vašej mysli. Vedci najnovšie prišli so zaujímavým zistením, že vzostup a pokles mozgovej aktivity bábätiek pri hre sa zhoduje s tým, čo sa deje vo vašom mozgu.

Vzácna zhoda

Znamená to teda, že vaše mozgy sa vzájomne zladili a vykazujú podobné reakcie. Prišiel na to výskum vedcov z Princeton Baby Lab v USA, kde pozorovali mozgovú aktivitu dvoch desiatok detí vo veku od 10 do 15 mesiacov a dospelých, ktorí sa s nimi hrali. „Predchádzajúce výskumy ukázali, že mozgy dospelých sa synchronizujú, keď sledujú filmy a počúvajú príbehy, no doteraz sa vedelo len málo o tom, ako sa táto „nervová synchrónia“ vyvíja v prvých rokoch života,“ cituje vedecký portál Science Alert psychologičku Elise Piazza.

Veľa energie

Táto synchronizácia neznamená doslovné spojenie mysle, ale skôr to, že v mozgu sa koordinujú úlohy v reakcii na podnety. Dokonca konanie inej osoby môže ovplyvniť to, ako spracúvame informácie a vykonávame odpoveď. Naše vlastné činy môžu na druhej strane ovplyvniť mozog druhej osoby a vytvoriť spätné väzby, ktoré sa zosúladia. Ukázať, ako sa to deje v mozgu dospelých, je jednoduché. Neurologické funkcie, ktoré spracúvajú a reagujú na senzorické informácie v našich mozgoch, potrebujú veľa energie, takže vedci jednoducho merajú a mapujú zmeny infračerveného žiarenia mozgov - keď hemoglobín krvi uvoľňuje kyslík.

Ťažšie deti

U detí je však takéto meranie omnoho zložitejšie, najmä keď sú ešte malé. Počas experimentu si museli nasadiť infračervené merače a vykonávať rôzne aktivity. Rodičia sa s nimi hrali, spievali, čítali rozprávky. Vedci zaznamenávali mozgovú aktivitu dieťaťa aj dospelého a porovnávali ju. Zistili, že dospelý a dieťa vytvárajú pri komunikácii spätnú väzbu. „To znamená, že mozog dospelého človeka predpovedal, kedy sa budú deti usmievať, mozgy dojčiat očakávali, keď dospelý bude na ne rozprávať,“ povedala psychologička Piazza. Výskum dokázal, že keď sa dieťa a dospelí spolu hrajú, ich mozgy sa navzájom dynamicky ovplyvňujú.

V predstihu

„Boli sme prekvapení, keď sme zistili, že detský mozog často dokázal predpovedať reakciu dospelého o niekoľko sekúnd skôr, čo naznačuje, že bábätká nielen pasívne prijímajú vstup, ale môžu viesť dospelých k ďalšej veci, na ktorú sa majú zamerať - hračka, ktorú treba podať, ktoré slová treba povedať,“ cituje psychológa Casey Lew-Williamsa portál Science Alert. Hoci experiment poodhalil fungovanie mozgu bábätiek počas vzájomnej interakcie, na pochopenie toho, čo sa deje vo vnútri detských mozgov, bude treba ešte veľa vedeckého bádania.

