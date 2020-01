Ide vaše dieťa z choroby do choroby a nič nezaberá? Mali by ste spozornieť

Niekedy na posilnenie imunity akoby nič nedokázalo zabrať. Sú ľudia, ktorí idú už od detstva z choroby do choroby a nemôžu sa z problémov dostať.

Kým sa nepríde na to, že častá chorobnosť detí súvisí s poruchou tvorby protilátok, trpia opakovanými ťažkými zápalmi horných aj dolných dýchacích ciest.Autor: Shutterstock

I plne funkčný imunitný systém sa vám z rôznych príčin môže oslabiť. Zapríčiniť to môžu pribúdajúce roky, podvýživa, chemoterapia či iné spôsoby podstúpenej liečby. Tento stav sa nazýva sekundárna imunodeficiencia. Oveľa menej častá, ale rovnako závažná je primárna imunodeficiencia, čiže vrodená porucha imunity. Ťažko sa diagnostikuje, pričom práve pri nej hrá dôležitú úlohu čas. „Obdobie, za ktoré sa ochorenie odborne nelieči, zhoršuje výhľady pacienta a zvyšuje riziko nezvratných zmien,“ vraví docent Peter Čižnár z Detskej kliniky LF UK v Bratislave. Neustále choroby skracujú týmto ľuďom život, no nemuseli by.

Špeciálna liečba

Kým sa nepríde na to, že častá chorobnosť niektorých ľudí súvisí s poruchou tvorby protilátok, trpia opakovanými ťažkými zápalmi horných aj dolných dýchacích ciest, ale aj infekciami tráviaceho traktu, slizníc či kože. Ich liečba pritom patrí do rúk klinických imunológov a bežné lieky, ktoré fungujú u väčšiny populácie, týchto pacientov opakovaných zdravotných ťažkostí nezbavia. Potrebujú totiž injekčne dopĺňať protilátky, mnohí by mali preventívne užívať antibiotiká či dostať viaceré očkovania. Závažné prípady sú odkázané na transplantáciu kostnej drene, biologickú, génovú či inú liečbu, ktorú poskytujú len tri špecializované centrá na Slovensku.

Všímajte si bábätko

„Na včasnú diagnostiku vrodenej poruchy imunity by bolo najlepšie zaviesť novorodenecký skríning. V ťažkých prípadoch, ak sa porucha nezachytí a nezačne liečiť do jedného roka, dieťa zomrie. Pritom po transplantácii kostnej drene mohlo žiť rovnako ako zdravý človek,“ vraví lekár. Keďže skríning zatiaľ nemáme, treba si už u novorodencov všímať varovné príznaky vrodených porúch imunity. Patrí k nim ťažká pretrvávajúca hnačka, skorý vývoj ťažkých kožných príznakov podobných atopickej dermatitíde so zlou reakciou na bežnú liečbu, závažné a nezvyčajné infekčné komplikácie ako hnisavé abscesy, zápaly pľúc vyvolané nezvyčajnými baktériami, neskoré a komplikované odlučovanie pupočníka. „Základné diagnostické vyšetrenia, ktoré môžu pomôcť vrodenú poruchu imunity odhaliť, má možnosť urobiť ktorýkoľvek lekár. Ide o stanovenie koncentrácie imunoglobulínov a vyšetrenie krvného obrazu s určením počtu bielych krviniek,“ upozorňuje docent Čižnár.

Cisárska imunita

Bábätká porodené prirodzenou cestou, teda vaginálne, a novorodenci, ktorí prišli na svet cisárskym rezom, majú výrazne iné zloženie črevnej mikroflóry. Pritom práve črevný mikrobióm zohráva významnú úlohu pri budovaní imunity dieťaťa. Mnohé štúdie dokázali vyšší výskyt astmy, alergií a ďalších civilizačných ochorení u detí rodených sekciou. Doposiaľ nie je známe, aké regulačné mechanizmy prospešné pre dieťa spúšťajú baktérie získané vďaka vaginálnemu pôrodu.“ Deťom narodeným cisárskym rezom totiž chýbajú v črievkach mikroorganizmy z pôrodných ciest matky a, naopak, je v nich asi 30 % „nemocničných“ baktérií. „Tieto rozdiely sa časom vyrovnávajú a okolo 9. mesiaca sú malé. Dlhodobé následky však nepoznáme,“ povedal nedávno profesor Nigel Field z Londýna, ktorý problematiku skúma.

