Koľko mlieka pre dieťa je dosť? Banálna pomôcka odmeria správne množstvo

Podľa štatistík patríme v konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov k najmenej poctivým Európanom. Problém je, že ho nezačíname riešiť už u detí.

Máte pocit, že opakovať stokrát opakované už nemá zmysel? Ale má. Namiesto odporúčanej dávky mlieka my Slováci skonzumujeme len polovicu, teda denne priemerne 0,13 litra. Zmení sa to jedine, ak začneme od detí.

Lebo vápnik

Prečo je teda mlieko také dôležité? Je hlavným zdrojom vápnika v ľudskej potrave. Ten je základnou súčasťou kostí a zubov, nachádza sa aj vo svaloch a krvi. Stará sa však i o činnosti, o ktorých neviete. Je hybnou silou ľudského tela, najmä nášho pohybového aparátu a podporuje tiež prietok krvi v cievach. V dospelosti vápnik napomáha v boji proti osteoporóze, k čomu potrebuje z mlieka aj vitamín D. Chronicky známym vápnikom však bohatstvo bieleho zlata nekončí.

Ďalšie dobré veci v mlieku

Vitamín B12 - pre tvorbu červených krviniek a správne fungovanie nervového systému

- pre tvorbu červených krviniek a správne fungovanie nervového systému Vitamín A - chráni zrak

- chráni zrak Kyselina pantoténová – dodá energiu a pomôže k dobrému výkonu

– dodá energiu a pomôže k dobrému výkonu Bielkovinové peptidy - pomáhajú chrániť telo pred vznikom trombózy alebo zvyšovaním krvného tlaku

Od dojčaťa po tínedžera

Na to, aby sme si z mlieka vzali všetko potrebné nielen v detstve ale aj v dospelosti, naň treba deti naučiť. Pre deti - v závislosti od veku, najskôr však od prvého roka dieťaťa by mal byť príjem vápnika od 800 do 1500 mg denne. Mlieko však nestráca svoj význam, ani keď staršie dieťa prestane rásť. Len čo sa rast zastaví, začína sa dlhoročný proces obnovovania buniek, ktoré sa v našom tele nachádzajú. Pre dospievajúcich a dospelých sa odporúčaná dávka vápnika pohybuje na hranici 800 až 1000 mg. Namáhať s jeho rátaním sa však nemusíte.

Koľko mlieka podľa veku?

Do jedného roka zvyčajne bábätko dojčíte a merať, koľko mliečka si z vás vytiahne, je zbytočné. Ak chcete mať istotu, že váš poklad spapá mliečka dosť aj po odstavení, vezmite si dvojdecový pohár. Nemusí piť priamo z neho. Pomôže vám však počítať mililitre.

1-3 rokov: jeden a pol pohára denne

4-6 rokov: dva a štvrť pohára denne

7-10 rokov: tri a trištvrte pohára denne

10-18 rokov: chlapci 5 pohárov, dievčatá 4 poháre denne

Mlieko môžete nahradiť:

Deti - potrebné množstvo vápnika ako v litri mlieka je aj v 100 až 120 g syra

- potrebné množstvo vápnika ako v litri mlieka je aj v 100 až 120 g syra Dospelí – potrebné množstvo vápnika má 50 gramov syra a 250 ml jogurtu

Neznáša ho?

Ak má vaše dieťa s mliekom problém, môžete ho plne nahradiť kyslomliečnymi výrobkami. „Pitie mlieka môže vyvolávať ťažkosti, ak konzument neznáša mliečny cukor, teda laktózu alebo ak má alergiu na mliečnu bielkovinu,“ vysvetľuje diabetologička MUDr. Adriana Ilavská, PhD. Kyslomliečne baktérie vyvolávajú v mlieku charakteristické biochemické zmeny, najmä premenu mliečneho cukru – laktózy na kyselinu mliečnu a tvorbu aromatických látok. Dieťa ho strávi ľahšie a navyše s ním dostane do tela aj milióny prospešných mikroorganizmov. Výhovorka, že vaše dieťa mlieko jednoducho nevypije, teda neobstojí.

