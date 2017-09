Koľko spávajú vaše deti? Nedostatok spánku vedie k cukrovke, varujú vedci!

Prečo je čas ukladania detí na spánok taký dôležitý? Podľa vedcov majú deti s deficitom spánku vyššiu pravdepodobnosť vzniku cukrovky druhého typu.

Anglickí vedci skúmali vyše 4 500 detí vo veku 9 – 10 rokov. Prišli na to, že deti, ktoré spali menej ako 9 hodín, trpeli príznakmi cukrovky. Rizikovými faktormi pre vznik cukrovky druhého typu je obezita a zvýšená hladina cukru v krvi.

„Zistenia vedcov naznačujú, že zvýšenie času spánku by mohlo byť jednoduchým a efektívnym prístupom k znižovaniu hladiny tuku v tele a rizika vzniku cukrovky 2. typu v ranom veku," povedal autor štúdie Christopher Owen.

Cukrovka dospelých

Vedci potvrdili, že každá ďalšia hodina spánku, ktorú si deti v noci doprajú, súvisí s nižšou telesnou hmotnosťou a nižším hromadením cukrov v krvi. Cukrovka druhého typu sa v minulosti zvyčajne považovala za cukrovku týkajúcu sa dospelých, pretože u detí sa vyskytovala zriedkavo. Dnes týmto problémom trpí veľa detí a vzniká zvyčajne kvôli nadváhe alebo obezite a v dôsledku toho, že mnohé deti málo cvičia a jedia príliš veľa sladkých a kalorických jedál.

Ideálnych je 9 – 12 hodín

Väčšina detí z prieskumu spala počas týždňa obvykle 10 hodín, hoci doba spánku sa pohybovala od 8 do 12 hodín. Deti, ktoré menej spali, mali väčšiu pravdepodobnosť, že častejšie trpia odolnosťou voči inzulínu a oveľa častejšie trpeli extrémnou nadváhou alebo obezitou a mali viac telesného tuku. Podľa vedcov americkej Academy of Pediatrics by mali deti od 6 do 12 rokov v noci spávať 9 až 12 hodín. Nedostatok spánku je spojený so zvýšeným rizikom zranení, vysokého krvného tlaku, obezity a depresie.

Viac jedia a menej sa hýbu

Vedci počas prieskumu dbali na to, aby deti presne spomenuli čas, kedy šli do postele a kedy sa prebudili, čo nemusí presne odrážať koľko hodín skutočne spali. „Napriek tomu sme si viac ako istí, že nedostatočný spánok môže mať negatívny vplyv na apetít detí a schopnosť regulovať hladinu cukru v krvi. Keď deti chodia do postele veľmi neskoro alebo spia v nepravidelnom režime, často jedia v nepravidelných intervaloch. Okrem toho je u nich oveľa pravdepodobnejšie, že sa počas dňa menej hýbu,“ hovorí Stacey Simon, psychológ detskej nemocnice v Colorade.

Hygiena spánku

Nedostatok spánku môže ovplyvniť hladiny hormónov, ktoré kontrolujú chuť do jedla, zvyšujú u deti hlad a chuť na sladké a slané pochutiny. „Okrem toho, že deti by mali chodiť v pravidelnom čase spať, rodičia by sa mali zamerať aj na hygienu spánku,“ upozorňuje Femke Rutters z University Medical Center. Znamená to, žeby mali obmedziť čas strávený pred obrazovkou počítačov a televízorov a dbať na to, aby mali deti v spálni úplnú tmu a nič ich nerušilo pri pokojnom spánku.

