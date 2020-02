Nebezpečný vírus útočí, úplne vynuluje imunitný systém. A nie je to korona!

Ak dostanete túto chorobu, akoby ste sa znova narodili. Vedci prekvapili správou, že váš imunitný systém vyhladí na úroveň čerstvého bábätka.

Ide to s vaším zdravím odrazu z kopca? Vracajú sa vám zápaly či ťažšie zvládate bežné virózy? Ak ste v posledných rokoch či mesiacoch prekonali osýpky, vedci majú vysvetlenie. Ako naznačujú ich posledné odhalenia, imunitný systém spustošia do stavu imunitnej amnézie. „Osýpky sú vírusové ochorenie charakterizované horúčkovým stavom a celkovým výsevom vyrážok. Približne štyri dni pred vyrážkou sa objaví teplota nad 38 stupňov Celzia a jeden alebo viac z nasledujúcich príznakov – kašeľ, nádcha, svetlé bodky so začervenaným okolím na sliznici v ústach, zápal spojoviek a typický vzhľad – tvár uplakaného dieťaťa,“ vymenúva primár infektológie z Michaloviec Štefan Zamba príznaky, pri ktorých treba spozornieť. Zdá sa však, že po zažehnaní akútnej nákazy zďaleka nemusíte byť z najhoršieho vonku.

Zresetuje pamäť

Vyše dekády sa o pustošivej sile osýpok vedci iba domnievali, teraz majú jasný a merateľný dôkaz. Vzorky krvi sedemdesiatich siedmich detí neočkovaných proti osýpkam z ortodoxnej protestantskej komunity sledovali pred a dva mesiace po prekonaní epidémie osýpok. Merania následne tím amerických vedcov porovnal s krvou 115 neinfikovaných detí a dospelých. Dokázal to vďaka špeciálnemu prístroju VirScan, vyvinutému v Elledge Lab v roku 2015. Detegoval antivírusové a antibakteriálne protilátky v krvi, ktoré sú výsledkom bývalých stretnutí s patogénmi a vytvárajú tak imunitný profil. Vysvitlo, že infekcia zničila 11 až 73 percent z nich. Tak imunitný systém detí „zabudol“, ako bojovať napríklad proti chrípke, herpesu, zápalu pľúc či kožným infekciám. Doslova akoby sa znova narodili, nie však v príliš romantickom zmysle.

Deravá kniha

„Predstavte si, že vaša imunita proti patogénom je ako kniha fotografií s tvárami kriminálnikov na identifikáciu. A niekto by do nej vypálil kopu dier. Už by ste násilníka nespoznali. Hlavne, ak by diery zničili dôležité črty ako oči či ústa,“ prirovnáva Michael Mina, bývalý postdoktorand v laboratóriu Harvard Medical School a súčasný profesor epidemiológie na Harvard Chan School. „Ak vaše dieťa dostane osýpky a o dva roky potom zápal pľúc, nenapadne vám to spájať. Osýpky sú ako prvých 10 rokov neliečeného HIV zhustených do niekoľkých týždňov – asi takú škodu spôsobujú na imunitnej pamäti. Symptómy samotné tak môžu byť iba špičkou ľadovca,“ vyjadril sa expert pre BBC. K podobným zisteniam sa prišlo aj u makakov. Tie stratili priemerne 40 až 60 percent protilátok proti ochoreniam, na ktoré boli dovtedy imúnne.

Chýbajúce brnenie

Nezávisle od amerických vedcov dospeli k podobnému prekvapeniu aj v Spojenom kráľovstve, ba dostali sa ešte ďalej. Časť imunitných spomienok na patogény, proti ktorým telo už bojovalo, uchovávajú pamäťové B-lymfocyty. Okrem nich máme aj takzvané naivné B-lymfocyty, na ktoré sa telo spolieha v boji s niečím novým. Podľa Velislavy Petrovej z britského Sanger Institute sú akýmsi brnením. V štúdii zverejnenej v časopise Science Immunology na základe sledovania dvadsiatich šiestich detí prezentuje, že osýpky nielenže môžu zmazať pamäť imunitného systému o predchádzajúcich infekciách, ale aj ovplyvniť časť „naivnej“ imunity, teda schopnosti bojovať s novými hrozbami vírusov či baktérií.

Dva v jednom

Posledné zistenia vedcov sú dobre známe aj slovenskému infektológovi. „Poukazujú na významný vplyv prekonaného ochorenia na následnú poruchu imunity, ktorú poškodzuje dlhodobo. Obrazne možno povedať, že čím viac druhov imunitných buniek existuje, tým je telo bezpečnejšie. Osýpky však obmedzujú túto rôznorodosť. Vírus pôsobí v krátkom čase v období akútneho ochorenia na celé spektrum imunitnej obrany pacienta, predovšetkým na Ba T-lymfocyty. Klesá počet imunitných buniek, ich obranná funkčnosť, a tým vlastne účinnosť imunitného systému,“ vysvetľuje doktor Zamba a dodáva, že obnova imunitného systému môže trvať tri až päť rokov.

„Myslím, že tieto závery povedú k ďalším štúdiám mechanizmu týchto procesov. Pre nás sú hlavne potvrdením významu aktívneho očkovania proti osýpkam. Logicky z toho vyplýva, že ak ste zaočkovaní voči nim, máte ochranu nepriamo aj proti ďalším infekčným ochoreniam a hlavne ťažkým komplikáciám,“ mieni lekár.

V bezpečí?

Myslíte si, že po prekonaní osýpok alebo očkovania ste v suchu? „Osýpky možno smelo zaradiť medzi najnákazlivejšie ľudské ochorenia vôbec. Sú trikrát infekčnejšie ako kiahne a šesťkrát viac ako chrípka. V neimúnnej populácii, teda u tých, ktorí neprekonali ochorenie alebo nie sú dostatočne očkovaní, jeden chorý nakazí priemerne osemnásť ľudí vo svojom okolí. Tento faktor i spôsob prenosu kvapôčkami je podstatný pre vznik epidémií,“ upozorňuje lekár na prvú podstatnú vec. Druhou býva chybný predpoklad o ochrane, ktorú máte.

„Posledné imunologické prehľady ukázali, že až dvadsať percent ľudí v populácii medzi 35. až 39. rokom nemá dostatok protilátok, keďže posledné očkovania absolvovali ešte v detskom veku. Určite má význam dať sa preočkovať i dospelosti. Očkovanie väčšiny populácie chráni aj časť detí s kontraindikáciou očkovania zo zdravotných dôvodov. V júli a v auguste v roku 2018 sme boli krajinou s najvyšším počtom ochorení v celej Európskej únii. Počas epidémie osýpok v Michalovciach a okolí sme v minulých dvoch rokoch zaznamenali prípady ťažko zdravotne postihnutých detí s komplikovaným priebehom ochorenia,“ uzatvára doktor Zamba, že v bezpečí rozhodne nie sme.

Spojenou vakcínou MMR proti osýpkam, mumpsu a rubeole sa dajte očkovať, ak máte 25 až 49 rokov a nedostali ste dve dávky vakcíny, nepoznáte svoj očkovací status, pracujete v kolektíve s deťmi alebo ste zdravotník.