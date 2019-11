Nočná mora rodičov! TOP 12 tipov, ako liečiť laryngitídu

30.10.2019

Možno to poznáte, uložíte dieťa spať, no a o chvíľu je to tu... Nočná mora rodičov - laryngitída! Poradíme vám, ako účinne liečiť akútny zápal hrtana.

Asi 75% ochorení sa prejaví hlavne v noci.Autor: Shutterstock

Medzi najčastejšie detské ochorenia patria choroby dýchacích ciest. K veľmi nepríjemným patrí aj zápalové ochorenie hrtana - laryngitída, ktoré sa vyskytuje najmä u detí od 3 mesiacov do 6 rokov, od októbra do apríla a štatisticky častejšie u chlapcov ako dievčat. V chladnejšom období sa môže stať, že deti dýchajú nesprávne ústami a neohriaty vzduch tak prechádza priamo do dolných dýchacích ciest. Tie pri zápale opuchnú a stanú sa menej priechodnými. Pri laryngitíde krk zvnútra opuchne, preto netreba ochorenie podceňovať. Rodičia by vždy mali dieťa zobrať k lekárovi. Zmyte si z rúk chrípku. Určite si ich umývate správne? Príznaky Prvé príznaky sú veľmi nenápadné a rodičia si ich nemusia ani všimnúť. Môže ich sprevádzať horúčka, ale tá sa nemusí vyskytnúť u všetkých detských pacientov. Približne 75% ochorení sa prejaví najmä v noci. Dieťa začne trápiť suchý dráždivý kašeľ , zachrípnutie, sople z nosa, škriabanie v krku, býva nepokojné, unavené, neskôr apatické a vyčerpané. U malých detí môže mať laryngitída až fatálne následky, úzke dýchacie cesty sa môžu upchať natoľko, že sa stanú nepriechodnými a dieťa sa dusí, má sipavý hlas a premodráva. Len žiadnu paniku, rodič by mal v tomto prípade zachovať chladnú hlavu a podať prvú pomoc. Nevyliečené do škôlky? Môže sa to zhoršiť, neurobte chybu! 1. Vlhký vzduch Rodičia, ktorých dieťa prekonalo laryngitídu, vedia, že pri dusení sa je najdôležitejšie zvlhčiť v miestnosti vzduch. Zoberte dieťa do kúpelne a pustite horúcu vodu alebo urobte tzv. vlhký stan - nad postielku zaveste vlhké uteráky. Ďalšie tipy ►►►

