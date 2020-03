O všetkom sa rozhodne za 9 mesiacov! Strava matky ovplyvní rozvoj alergií dieťaťa

Zdravá strava je základ, najmä ak od nej závisí zdravie nového človeka. Na čo si majú dať tehuľky pozor?

Deväť mesiacov radosti a čakania na najvzácnejší dar. Kým budúce mamy by pre svoje ešte nenarodené bábätko urobili čokoľvek, často venujú menej pozornosti skladbe jedálnička. Jedlo skonzumované v gravidite sa dostáva vo forme výživy priamo k dieťaťu a môže zásadným spôsobom ovplyvniť jeho vývoj. Najnovšie výskumy potvrdili, že strava tehotnej ženy dokáže ovplyvniť pravdepodobnosť vzniku alergií.

Zistenia vedcov boli odprezentované na American College of Allergy, Asthma, and Immunology. Cieľom štúdií bolo zistiť, či existuje súvislosť medzi tým, ako matky jedli počas tehotenstva, ich anamnézou alergického ochorenia a vývojom ekzému a alergiou na jedlo u dieťaťa. Výsledky jasne preukázali, že nevhodná strava ovplyvňuje budúcu náchylnosť na vznik alergií už v prenatálnom veku.

Alarmujúce čísla

Americkí vedci pozorovali stravovanie 1315 tehotných žien, pričom si všímali anamnézu alergií. Zistili, že deti, u ktorých bola preukázaná väčšia pravdepodobnosť vzniku ekzému alebo potravinovej alergie, sa narodili matkám so zlými stravovacími návykmi. Sledovaná vzorka preukázala, že až u 33% detí sa vyvinuli alergie do 2 rokov, ak ich matky mali zároveň niektorú z alergií a nedbali na konzumáciu zdravého jedla. Ďalších 21% detí, ktorých matky jedli počas tehotenstva rôznorodejšiu stravu, bez ohľadu na to, či mali v anamnéze alergické ochorenie, sa u nich vyvinul ekzém alebo alergia na jedlo do veku 2 rokov.

Budúci vývoj

„Niekoľko presvedčivých štúdií podporilo koncepciu kritického okna vystavenia alergénom na začiatku detstva - a to dokonca už v prenatálnom veku - pri prevencii alergických ochorení,“ povedala Stacey Galowitz, odborníčka na alergie z New Jersey pre portál Healthline. Spôsob, ako obmedziť vývoj alergií, astmy a atopickej dermatitídy, navrhujú vedci skvalitnením stravy počas tehotenstva. V súčasnosti neexistujú konkrétne odporúčania na predchádzanie alergiám u nenarodeného dieťaťa. Väčšina odborníkov však podporuje názor vyváženej stravy počas tehotenstva a laktácie, pretože sa ukázalo, že špecifické obmedzenia kľúčových alergénov nebránia budúcemu vývoju alergických ochorení u detí.

Jasné varovanie

Tehotné ženy - najmä tie s alergiou - si musia byť vedomé, že ich strava môže ovplyvniť šance dieťaťa na výskyt ekzémov a alergií. Vedci preto odkazujú, že je dôležité sa zamerať na zdravie dieťaťa už v lone matky. Lekári by tak mali viac komunikovať s tehotnými ženami a poskytovať im informácie o zdravom stravovaní, ktoré by zabránilo alergiám a ekzémom. Ide pritom o časté ochorenia, ktoré trápia deti aj dospelých. Veda však ešte musí dať odpovede na otázky, ako konkrétne potraviny alebo ich nedostatok majú vplyv na vývoj alergií, a tiež ako mikrobióm matky ovplyvňuje imunitný vývoj dieťaťa.

