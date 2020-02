Odborníčka radí: Ktoré športy sú pre dieťa NAJ a prečo by rodič nemal chodiť na tréningy?

Pre deti v predškolskom veku je najdôležitejšia pohybová pestrosť a vzor rodiča. Tak si vybudujú vzťah k športu a bez problémov v ňom budú pokračovať v dospelosti.

Na naše otázky odpovedala trénerka Mgr. Mariana Giga Kočtúchová.

Prečo sa oplatí viesť k pohybu? Skutočne sa deti prirodzene menej hýbu?

Klesá fyzická aktivita detí a nahrádza ju sedavý spôsob života. Dnes sa už veľmi málo detí pohybuje prirodzene, nerobia kotúle, nehrajú sa na naháňačku alebo na skrývačku pred panelákom. O to viac je dôležité upriamiť na deti väčšiu pozornosť a motivovať ich k športovým aktivitám už od malička.

Idú ruka v ruke s nedostatkom pohybu ďalšie problémy?

Obezita a nadváha stále stúpajú. Keďže deti sa prirodzene menej hýbu, narastajú problémy i s ich telesným vývojom, častejšie sa objavujú napríklad bolesti chrbta. Ak sa k tomu pridá príjem cukroviniek a návyk na tablet či mobil, ťažkosti sa znásobujú. Vzniká doba obézna, nehybná. Často býva v nerovnováhe energetický príjem a výdaj.

Ktorý šport je pre deti v predškolskom veku ideálny?

Najvhodnejšia je všeobecná pohybová príprava. Je to ideálny základ, vďaka ktorému si deti vybudujú pohybovú gramotnosť. Ide o základ atletiky, gymnastiky, úpolov, prekážkových dráh a množstvo hier. Hlavne to musí byť zábava. Je to dobrý začiatok pre všetky deti, aj pre tie, u ktorých rodičia plánujú špecializáciu na aktívnej športovej úrovni. Niekedy deti nevedia poriadne behať, skákať či robiť kotúľ vpred a už sa chcú špecializovať na jeden šport. Rodičom často neprekáža, že sa dieťa potkýna o vlastnú nôžku, ale už chcú z neho vrcholového športovca.

Treba v súčasnosti venovať väčšiu pozornosť tomu, aby deti získali najprv pohybový základ?

Treba si uvedomiť, že väčšina detí je na inej pohybovej úrovní, ako boli ich rovesníci v minulosti. Majú celkovo menej pohybu. Menej prechádzok, menej peších ciest do školy alebo domov i menej hier po vyučovaní. Aj tento prirodzený pohyb sa počíta. Práve preto je veľmi dôležité vytvoriť im základnú pohybovú gramotnosť, mobilitu, od ktorej sa odrazia na vybranú špecializáciu.

S akou vekovou kategóriou začínate pracovať? Ako vyzerajú vaše tréningy?

Pohybovú prípravu štartujeme od 3 rokov. Keď sú deti už staršie a majú zvládnutý nejaký základ, postupne im pridávame konkrétne športy. S pohybovou prípravou však nekončíme, tej sa venujeme raz do týždňa. Na našich tréningoch sa športy obmieňajú, aby boli všestrannejšie. Predstavíme im širšiu škálu športov. Učia sa základy alebo zdokonaľujú techniku. Postupne sa zvyšuje aj obťažnosť. Počas roka deti stihnú prejsť viacerými športmi. Len čo sa zlepší počasie a príde jar, berieme deti trénovať do prírody.

Ani deti nemusia mať vždy chuť na tréning. Ako ich motivujete, aby sa začali hýbať?

Na začiatok hodiny deťom zaradím ich obľúbenú hru. Začína sa tak väčšina tréningov ako rozohriatie. Potom je už na hodine krik, smiech, radosť. Ak sa však stane, že niekto príde naozaj vo veľmi zlej nálade, v rýchlosti sa s ním porozprávam. Na základe rozhovoru vyhodnotím problém a snažím sa ho motivovať slovne. Ak nie je problém vážny, niekedy zavelím a dieťa sa hneď pridá do hry. O dvadsať sekúnd aj zabudne, že malo problém alebo sa mu nechcelo trénovať. Je to však veľmi individuálne, každé dieťa je iné, je niečím výnimočné a má iné povahové vlastnosti. Je dobré, keď deti poznáte.

Môže pravidelné športovanie deťom v predškolskom či školskom veku zlepšiť sebavedomie, a tým postavenie v kolektíve?

Určite. Dieťa je sebavedomejšie, má väčšiu sebadôveru. Zároveň je odolnejšie, cieľavedomejšie, priebojnejšie. Nebojí sa. Športovanie určite pozitívne ovplyvňuje aj duševný stav dieťaťa.

Sú rodičia najlepším príkladom, motiváciou pre deti a ich vzťah k športu?

Dieťatko vás sleduje od narodenia, preto sa postupne začne prirodzene snažiť po vás opakovať. Istý čas ste pre neho stelesnením všetkého. Rodič ho učí, ukazuje príklady, a tým aj nastavuje. Či je to pohyb, alebo strava. Niektoré deti sa v pubertálnom období trochu vychýlia, ale ak majú už vybudovaný športový návyk, prirodzene sa k pohybu časom vrátia. Šport im bude chýbať. Ak už dieťa navštevuje nejakú pohybovú aktivitu, tréning, je dôležité, aby aj rodičia s ním vykonávali nejaké športové aktivity. Či už je to rodinný bicyklový výlet, túra, lyžovačka alebo iné.

Môže sa na vašich tréningoch zúčastniť aj rodič? Reagujú deti v ich prítomnosti inak?

Neodporúčam prítomnosť rodičov, ani ich na tréningy nepúšťam. Ak príde na tréning nové, bojazlivé dieťatko, určite pustím na pár minút do telocvične aj rodiča. Je to len kvôli tomu, aby získalo na začiatku istotu. Prítomnosť rodičov ovplyvňuje deti negatívne. Strácajú pozornosť, venujú ju rodičom. Môže sa zhoršiť aj ich disciplína, a tak sa trénerovi zle pracuje. Je to však na každom trénerovi, ako si nastaví pravidlá a či púšťa na tréning rodičov, alebo nie.

Treba byť na deti na tréningoch prísnejší alebo na ne platí skôr chvála?

Deti si trénujú nielen pohybové zručnosti, ale i psychiku. Ak je dobrý tréner, musí zvládnuť komunikáciu s deťmi. Musí byť aj prísny, vytvoriť si disciplínu, na druhej strane musí vedieť dať svojim zverencom aj lásku. Vedieť, kedy zažartovať a kedy ich pochváliť.

Ako sa odrazí pohybová príprava?

deti si vybudujú vzťah k športu i k zdravému životnému štýlu

zlepší sa ich sebavedomie, psychická odolnosť, bojovnosť, disciplína

všestranne sa budú rozvíjať ich prirodzené pohybové schopnosti

spoznajú širokú škálu pohybových aktivít a ľahšie si môžu neskôr vybrať svoj obľúbený šport

dieťa sa pripraví na ďalší športový život

