Psychiatrička: Preháňa so zdravou stravou? Dajte pozor, aby to neskončilo ortorexiou!

O tom, ako ju u detí odhaliť, dostať pod kontrolu, ale hlavne jej predísť, vie svoje MUDr. Natália Dimová, psychiatrička s dlhoročnou praxou v oblasti liečby porúch príjmu potravy.

Ortorexiu považujete za jeden z príznakov mentálnej anorexie alebo bulímie. V čom je iná?

Či sa ortorektici prejedajú, alebo hladujú, robia to „zdravo“. Stravujú sa viac-menej pravidelne, ale stále riešia jedlo – čo najzdravšiu alternatívu, kedy a koľko zjedia. Dietujú, ale sú presvedčení, že je to správne a zdravé. Nutkavé myšlienky na jedlo ich prepadajú čoraz častejšie.

Prečo niekto ochorie z túžby jesť zdravo?

Poruchy príjmu potravy nesú so sebou veľa pridružených telesných alebo duševných ochorení, ktoré zodpovedajú za rozvrat vnútorného prostredia. Iracionálnym správaním riešia postihnutí svoje problémy. Sú perfekcionisti a ak sa im v niečom nedarí, napríklad v škole, trýzni ich to. Majú úzkostnú povahu a extrémne kriticky hodnotia aj svoj vzhľad, čo môže viesť k depresiám, poruchám osobnosti a pri dlhodobých poruchách príjmu potravy aj k schizofrénii.

Čo si majú rodičia u dieťaťa všímať, aby to nezašlo tak ďaleko?

Neprimeranú pozornosť venovanú tomu, čo zje a ako vyzerá. Alarmujúca je strata pätnástich percent pôvodnej hmotnosti. Treba si všímať, ako sa stravuje, či zje desiatu v škole, či dostatočne pije a neponocuje. U dievčat je dobrým ukazovateľom pravidelná menštruácia. Uchyľovanie k samote môže dospieť k sebapoškodzovaniu, čím sa deti trestajú za porušenie zásad, ktoré si stanovili. Ide o nebezpečný hazard so životom a môže vyústiť až do samovraždy!

Robia rodičia chybu vo výchove?

Za jednu z najväčších krívd považujem to, že nevedú deti k spoločnému stolovaniu. Veľa rodín tento akt dnes podceňuje. Nevytvárajú si priestor na spoločne strávený čas a nevidia, čo deťom chutí a čo nie. Ak niečo odmietajú jesť, treba o tom diskutovať a pri stole je na to priestor. Je od rodičov egoistické, ak nechajú dieťa naložiť si jedlo a odísť s ním do izby. Zatvárajú tak oči pred problémami.

Majú deti pri jedle kontrolovať?

Ideálne je, ak mama naloží normálnu porciu večere a popritom sa rodina rozpráva, aby zabudli, že jedia. Ak sa dieťa zdráha a nechá jedlo na tanieri, len poznamenajte, že ste zvedaví, ako bude koncom týždňa vyzerať jeho hmotnosť, ale hlavne nič nevyčítajte. Je to zbytočné.

Dieťa si musí samo uvedomiť, že jesť je nevyhnutné. Môžete však urobiť to, že pomôžete dieťaťu pri učení. Dohliadnite, aby trávilo čas na záujmových krúžkoch, odpútajte jeho pozornosť od jedla. Musí mať súkromný život bohatý na zážitky, nesedieť iba doma nad úlohami, pretože potom stále premýšľa, čo zje.

Dá sa to vyliečiť?

Poruchy príjmu potravy sú celoživotné, nevyliečia sa úplne. No ak sa zachytia u mladých dievčat a funguje spolupráca lekárov s rodičmi, je šanca dostať ich pod kontrolu. Zo začiatku je potrebné preliečenie u psychiatra, a to najmä v prípadoch s výraznými úzkostnými až depresívnymi prejavmi. Do osemnástich rokov môžete dieťa prinútiť, vo vyššom veku musí s liečbou súhlasiť.

Nestačí psychoterapia?

Psychoterapeutické sedenia a relaxačné techniky sú veľmi dôležité, ale až po preliečení. Diskutuje sa o problémoch, ktoré má dieťa v škole, doma, o jeho vzťahoch s okolím, ktoré bývajú komplikované. Potrebuje veľa lásky a podpory, aby dokázalo dodržiavať prísny dietologický program. Musí jesť šesťkrát denne, písať si denník, brať lieky. Deti bývajú citlivé, samy to nezvládajú.

Zúčastňuje sa na sedeniach aj rodina?

Určite je to prospešné. Liečiť treba nielen pacienta, ale aj prostredie. Je nutné vybrať si skúseného psychoterapeuta. Veľakrát totiž porucha príjmu potravy dieťaťa vedie k rozpadu rodiny, lebo rodičia sa vzájomne obviňujú. Podľa psychoanalytikov môžu problémy prameniť z narušeného vzťahu matky a dcéry. Nerozumejú si, matka je príliš prísna, odmalička žiada od dcéry veci, ktoré si ona sama počas života nedokázala splniť. Ale nemožno to zovšeobecňovať.

Rozvodov pribúda, pribúda aj prípadov porúch príjmu potravy?

Je ich naozaj veľa. Týždenne mi prídu aj dve nové pacientky a tento trend neklesá. Napriek tomu, že sa o tom hovorí a píše, kult ženskej krásy je stále v popredí a omnoho viac než kedysi. Od ženy sa vyžaduje, že bude tip-top z každej stránky – dobrá matka, milenka, kuchárka, musí sa jej dariť kariérne a popritom má vyzerať dobre. V opačnom prípade máte znížené šance, že vás prijmú do zamestnania. Ženy, ktoré tento psychický nátlak nedokážu zvládnuť a nevážia si samy seba, ľahko podľahnú duševnému ochoreniu. Najmä, ak je jedlo na každom kroku. Veď koľko je len televíznych programov, v ktorých sa varí?

Príliš sa zaoberáme jedlom?

Začína to nadobúdať až charakter posadnutosti! Odvšadiaľ vyskakujú zdravé trendy. Nič iné nerobíme, len premýšľame nad tým, čo ideme jesť. Divadlo? Galérie? Hlavné je, kam pôjdeme potom alebo predtým na večeru. Veková hranica pri diagnostikovaní porúch príjmu potravy klesá. Kedysi bola anorexia chorobou mladých dievčat a žien. Dnes nimi trpia už osem-, desaťročné deti a výnimkou nie sú ani chlapci!

Aj chlapci?

Väčšinou ide o športovcov v dospievajúcom veku. Ak s pravidelným pohybom prestanú, začnú priberať. Ani anaboliká v športových kluboch nie sú nič zriedkavé. Po ich vysadení chlapci ochabnú, a keďže sa chcú páčiť, začnú robiť obštrukcie s jedlom. Ak majú vlohy na poruchy príjmu potravy, rozvinú sa.

Môžu byť teda podmienené aj geneticky?

Áno. V prvostupňovom príbuzenstve sa až u osemdesiatich percent pacientov vyskytuje úzkostná porucha či depresia. Najmä ak ju má matka, u dcéry sa zvyčajne prejaví ako porucha príjmu potravy.

Zdravá rada

Všímajte si, či vaše dieťa neschudlo 15% zo svojej hmotnosti, hoci „je“. Ortorexia je práve tým nebezpečná, že postihnutí nevracajú a nehladujú, iba „zdravo“ jedia.

