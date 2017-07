Osýpky si dieťa donesie aj z dovolenky. Stále váhate s vakcínou?

Na jar pohrozila epidémia, a v lete riziko ešte stúpa. Očkovanie MMR vakcínou zatiaľ ako jediné zo všetkých povinných podliezlo bezpečnú deväťdesiatpäťpercentnú hranicu.

Osýpky si ako suvenír z ciest do kufra nechcete pribaliť. Autor: Shutterstock.com

Nechcete, aby dieťa vyrážky chytilo, no na internete ste si prečítali toľko desivých príbehov o nežiadúcich účinkov. Je sa naozaj čoho báť?

Osýpky strašia aj na dovolenkách. Kam bez očkovania necestovať?

Väčšina nemá dôvod

Hlavný hygienik Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hovorí, že pokles záujmu o očkovanie, hoci je povinné, súvisí so zavádzajúcimi informáciami antivakcinačných aktivistov. A najmä so strachom rodičov z nežiadúcich účinkov vakcín – očkovacej látky i ďalších zložiek. Napriek pár prípadom, keď dieťaťu dokázateľne uškodila očkovacia látka, pediatri opakovane zdôrazňujú, že drvivá väčšina detí znáša vakcíny bez problémov a ich prínos niekoľkonásobne prevažuje riziká. Potvrdzujú to štatistiky z nahlasovania nežiaducich účinkov i priame skúsenosti pediatrov.

Alergia?

„Najzávažnejšou reakciou po očkovaní je alergická reakcia na ktorúkoľvek zložku vakcíny. To platí pre všetky druhy vakcín. Preto sa zásadne očkuje len v zdravotníckom zariadení, aby sa v prípade takejto reakcie mohla podať kvalifikovaná prvá pomoc. Tieto reakcie sú veľmi vzácne, za tridsaťšesť rokov praxe som takúto reakciu, našťastie, nepozorovala,“ hovorí pediatrička MUDr. Marta Špániková o vzácnosti, na ktorú by mal byť každý lekár pripravený.

ANKETA: 10 povinných očkovaní, sporné názory mamičiek. A čo ten váš?

Pozor na teplotu

„Pri očkovaní proti osýpkam sa reakcia na očkovanie objaví až o niekoľko dní. Prejaví sa zvýšenou teplotou až horúčkou. Môže sa objaviť aj červená splývajúca vyrážka na celom tele. V závažnejších prípadoch okrem horúčky aj zdurenie lymfatických uzlín,“ konkretizuje pediatrička prípady, ktoré treba hlásiť lekárovi a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. „Pri ďalšom očkovaní rovnakou vakcínou sa postupuje so zvýšenou opatrnosťou. Niekedy je potrebná príprava na očkovanie, to sa realizuje v ambulancii detského lekára alebo v centrách pre očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania. V závažných prípadoch sa dieťa hospitalizuje,“ hovorí doktorka o krokoch, ktoré robia očkovanie bezpečnejším.

Očkovacie centrá

Ak malo vaše dieťa po očkovaní závažnú reakciu, má oslabenú imunitu, narodilo sa predčasne alebo má inú kontraindikáciu očkovania, vakcínu by malo dostať v špeciálnom očkovacom centre. Na Slovensku sú vo fakultných nemocniciach v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach.

Šiesta choroba: Nepomýľte si ju s osýpkami či alergiou. Toto ju prezradí!

Bežné vedľajšie účinky

bolesť v mieste vpichu

podráždenosť, plačlivosť

opuch a začervenanie vpichu

Sú odpoveďou imunitného systému, ktorú treba vyvolať, vyskytnú sa až u tridsať percent detí. Vymiznú spontánne o pár hodín až dva dni.

Čaká vaše dieťa očkovanie? 8 spôsobov, aby pichanie menej bolelo

Zriedkavé vedľajšie účinky

horúčka nad 39 stupňov Celzia

väčší opuch v mieste vpichu

ochabnutosť, slabosť, „vypnutie“ dieťaťa

Sú extrémne zriedkavé, vymiznú bez následkov, no dieťa treba preventívne sledovať v nemocnici. Ďalšie očkovanie treba starostlivo zvážiť a konzultovať.

Dospelí v suchu?

Prekonali ste osýpky v detstve alebo vás očkovali už veľmi dávno? U svojho lekára si overte, či máte dosť protilátok aj vy. Zistí to z krvi. Môže sa stať, že ste vírus prekonali bez akýchkoľvek príznakov alebo vám osýpky v minulosti mylne diagnostikovali a vy ste v ohrození rovnako ako deti do dvoch rokoch, nezaočkované deti a ďalší ľudia, ktorí si len myslia, že sú chránení.

Nezaočkovali ste dieťa proti osýpkam včas? Vieme, ktoré poisťovne vám vakcínu preplatia

Osýpky