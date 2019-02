Podchyťte ťažkosti s chrbticou čím skôr! 3 veci, ktoré u dieťaťa nezanedbajte

Alarmujúca štatistika! Bolesť chrbta trápi každého tretieho školáka. Aj toho vášho?

Podľa Sociálnej poisťovne tvoria funkčné poruchy chrbtice a degeneratívne ochorenia chrbtice v klinickej medicínskej praxi veľmi početnú skupinu. Diagnostika a liečba patrí k finančne náročnejším. Na príčine je podľa odborníkov najmä nedostatok pohybu, pasívny oddych a dlhé hodiny strávené sedením.

Bolestiam chrbtice u detí sa dá predísť predovšetkým dostatkom pohybu. Akým?

Nech si bežia!

U najmenších sa dá za miernu fyzickú aktivitu považovať lezenie na ihriskách, hojdanie a šmýkanie. Týmito aktivitami by podľa odborníkov mali stráviť polhodinu, minimálne trikrát do týždňa. Pri intenzívnejšom pohybe, ako je skákanie na trampolíne alebo beh, by malo stačiť 20 minút dvakrát týždenne. Vhodnými sú tiež tanec a všetky loptové hry.

Ťažké povinnosti

Veľký vplyv na zdravie detského chrbta má aj školská taška. Pri jej výbere treba myslieť na hmotnosť dieťaťa, tvar tašky i materiál. Priveľmi ťažká taška môže spôsobiť vznik skoliózy, preto treba dbať na to, aby nebola plná zbytočností a bolo v nej len to najnutnejšie.

Na čom sedia?

Podstatnou je aj stolička. Deti na nej sedia dlhé hodiny. Bežné stoličky nedokážu zabrániť deformite chrbta. Správne držanie tela počas sedenia by mala podľa odborníkov zabezpečiť stolička so sedadlom na pružine, ktoré podvedome prinúti deti sedieť rovno aj dlhé hodiny. Umožní im aj častú zmenu polohy a tzv. aktívne sedenie.

