Pri meningitíde ide o minúty. Ako ju spoznať včas a zachrániť život dieťaťa?

Vyzerá ako chrípka, no už po 24 hodinách zabíja. Najzraniteľnejšie sú práve deti, ktoré zákerné ochorenie nemusia prežiť.

Nástup choroby je zradný. Začína nenápadne, rovnako ako bežná viróza, preto ani návšteva pediatra v počiatočnej fáze nemusí nič odhaliť. Malého pacienta pošle lekár s bežnými odporúčaniami na liečbu dýchacích ciest alebo chrípky naspäť domov. Počas niekoľkých hodín sa však jeho stav rýchlo zhoršuje a každá minúta rozhoduje o živote a smrti.

Vysoké horúčky a zvracanie nemusia byť vždy smerodajné, že ide o meningokokové ochorenie potvrdia až krvné výrony na koži. Vtedy už však môže byť neskoro. Organizmus je zaplavený baktériami a malému pacientovi ide o život. Pomoc preto potrebujú rýchlo. Viete ako chorobu odhaliť včas, kedy zavolať pomoc a ako sa meningitíde brániť?

Tragické následky

Meningitída vyvoláva hnisavé zápaly mozgových blán alebo sepsu, teda otravu krvi. Zápal mozgových blán má v prvých hodinách príznaky, ktoré môžu signalizovať mnohé ochorenia, preto je ťažko rozpoznateľný. Vysokú horúčku s rýchlym nástupom sprevádza zimnica, nevoľnosť, vracanie a bolesti hlavy. Za rok sa na Slovensku objaví okolo 50 prípadov meningitídy. Výskyt je síce relatívne nízky, avšak následky bývajú tragické. Približne jeden z desiatich chorých napokon chorobe podľahne. Najohrozenejšou skupinou sú pritom deti do 5 rokov, ktorých imunitný systém ešte nie je dostatočne silný.

Zasiahnuť včas

Pôvodcom invazívneho meningokokového ochorenia je baktéria Neisseria meningitidis, ktorou sa dá nakaziť podobne ako chrípkou či nádchou - teda kvapôčkovým prenosom. Baktérie vstupujú do tela sliznicou nosohltanu. Ak je sliznica narušená, je riziko rozvinutia choroby vyššie. Liečba sa musí začať čo najskôr a nie je vôbec jednoduchá. Často sa odohráva na jednotkách intenzívnej starostlivosti, pretože chorý musí byť pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu alebo aj dialýzu, pretože zlyhávajú pľúca, obličky aj ďalšie orgány.

„Pri rýchlom zásahu lekárov, udržiavaní vitálnych funkcií a včasnom podaní antibiotík sa pacient môže zotaviť v priebehu šiestich až ôsmich dní," povedala Zuzana Drobová z Úradu verejného zdravotníctva SR. Môžu však nastať komplikácie spojené so sepsou, teda otravou krvi, čo vedie k zlyhaniu organizmu. „V takýchto prípadoch, napriek intenzívnej lekárskej starostlivosti, nie je vždy isté, či pacient prežije," uviedla Drobová.

Rozhodujú minúty

Do 4 až 8 hodín

podráždenosť,

teplota, bolesti hrdla, nádcha,

nechutenstvo, vracanie,

hnačka,

ospalosť,

sťažené dýchanie.

Do cca 12 až 15 hodín

svetloplachosť,

stuhnutosť šije,

krvné výrony a červené vyrážky

Neskoré príznaky (cca 15 – 24 hodín)

zmätenosť,

delírium,

záchvaty,

vyklenutie fontanely u bábätiek,

septický šok,

zlyhanie orgánov,

bezvedomie,

smrť.

Domáci test

V prípade, ak sa objavia na koži dieťaťa krvné výrony, je nevyhnuté okamžite volať záchrannú službu a upozorniť ich na riziko meningitídy. Na rýchlu amatérsku diagnostiku slúži aj takzvaný Tumblerom test pohárom. Stačí pritlačiť priesvitný sklenený pohár o kožu a ak škvrny nezmiznú, ide o meningitídu. Pomôcť môže aj test v ľahu. Človek by mal ležať na chrbte a druhá osoba by sa mu mala pokúsiť pritlačiť hlavu na hrudník. Ak to nie je možné, pokrčí pritom nohy alebo nevie v ľahu zdvihnúť vystretú nohu či ju zohne v kolene, ide o príznaky meningitídy.

Odporúčaná prevencia

Proti meningitíde je možné sa očkovať. Odporúča sa najmä deťom do 4 rokov, adolescentom a osobám cestujúcim do krajín, kde je epidemický výskyt meningokokových ochorení. Očkovanie je zvlášť významné pre ľudí, ktorí majú zníženú imunitu.

