Prvé zúbky bez stresu a plaču: Čo pomôže a čomu by ste sa mali vyhnúť?

Prvý zúbok patrí k tým významnejším míľnikom prežívania rodičovského šťastia. Kým sa to však stane, často majú rodičia za sebou niekoľko bezsenných nocí a obáv o zdravie dieťaťa.

Mliečne zuby sa tvoria v štruktúre kosti hornej a dolnej čeľuste a postupne sa posúvajú smerom k povrchu, aby mohli vyjsť von. Následne sa prerežú cez ďasno a ich vývoj pokračuje, až kým úplne nevyrastú tak, že je viditeľná celá korunka zuba.

Za nočným plačom detí môžu byť aj nevhodné spánkové rituály

Doba prerezávania zubov je daná geneticky. Platí pravidlo, že čím neskôr sa mliečne zuby prerezávajú, tým neskôr nastáva ich výmena za trvalý chrup. Časový posun v prerezávaní prvých zubov môže byť u deti aj pol roka, pri kompletizácii trvalého chrupu aj rok. Prvé zuby sa u dieťaťa zväčša začínajú objavovať v 4. až 6. mesiaci života. Niekedy sa však stáva, že aj ročné dieťa má stále bezzubý úsmev.

Je to individuálne

„Prerezávanie zúbkov u detí má svoje pravidlá, ale tak ako všetko v ľudskom vývoji, aj tu je možná veľká individuálna variabilita. Najmladšie dieťa s prvým zúbkom som mala v ambulancii dvojmesačné, najstaršie 15. mesačné. Výnimočne sa môže dieťatko s mliečnym zúbkom už narodiť. Ak sa zúbok neobjaví do 18. mesiaca, je vhodné sa poradiť s odborníkom. Vzhľadom k tomu, že v tomto období sa robí pravidelná preventívna prehliadka, nie je pravdepodobné, že by si chýbajúce prvé mliečne zúbky pediater nevšimol,“ hovorí detská lekárka Andrea Žemberová.

Pokazený chrup majú už niektoré dvojročné deti. Je zubný kaz otázkou genetiky?

Keď sú zuby „na ceste“, bolí to...

Prerezávanie zubov je prirodzený proces a patrí k vývoju dieťatka. Každý rodič veľmi skoro zistí, že zuby sú na ceste. Rastúci zub totiž počas prerezávania vyvoláva zápal ďasien a tento proces je sprevádzaný množstvom príznakov, ktoré sa u každého dieťaťa môžu líšiť.

Typické príznaky spojené s prerezávaním zúbkov:

zmeny nálady dieťaťa

plač a podráždenosť spôsobené bolesťou

bolestivé opuchnuté, niekedy zdurené ďasná

výdatnejšie slinenie

sklon dávať si do úst prsty alebo rôzne predmety

strata chuti do jedla

červené líca, ale často len na strane, kde sa zub prerezáva

nepokojný spánok, príp. problémy so zaspávaním

Lekárka varuje: Časté zlozvyky, ktoré deťom deformujú čeľusť

Samotný proces rastu zúbkov, môžu, ale nemusia sprevádzať rôzne ťažkosti. „Najčastejšie ide o zvýšené slinenie, plačlivosť, hryzenie všetkého, čo deťom príde do cesty, prípadne hryzenie vlastných prštekov, niekedy nechutenstvo a zhoršený spánok. Môj názor je, že ak má dieťa horúčku, soplíky, alebo riedke stolice, ide už o prejav infekcie, ktorú si človiečik zaniesol do pusinky neustálym vkladaním hračiek, predmetov z okolia alebo vlastných prstov. Ak tieto príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sú intenzívne, odporúčam kontaktovať pediatra,“ objasňuje detská doktorka.

Proti bolesti

Prerezávanie zubov býva sprevádzané nepríjemnou bolesťou ďasien, ktorú sa mnohí rodičia prirodzene pokúšajú dieťaťu zmierniť. „Ak je dieťatko ubolené a plačlivé, môžeme mu pomôcť masážou ďasien čistým prstom, prípadne ponúknuť hryzadlo, ktoré je bezpečné tvarovo, aj použitým materiálom a dá sa hygienicky udržiavať. Existujú rôzne gély na znecitlivenie, ale treba si dávať pozor na ich zloženie, pretože všetko, čo dieťatku dáte do úst sa vstrebe do krvi, o to viac, ak sú ďasná opuchnuté a prekrvené. Preto je potrebné vyhnúť sa najmä gélom obsahujúcim benzokaín, ktorý môže poškodiť hemoglobín, čo je krvné farbivo prenášajúce kyslík,“ vysvetľuje pediatrička Andrea Žemberová.

Idú mu zúbky alebo je choré? Rozoznajte virózu od prerezávania zúbkov!

Gély utlmia bolesť, ďasno mierne znecitlivia a dieťatku sa uľaví. Niektoré však obsahujú aj chemickú zlúčeninu lidokaín, ktorý síce prináša úľavu od bolesti, ale treba si uvedomiť, že lidokaín je anestetikum, ktoré sa používa aj v nemocniciach pri liečbe veľkých zdravotných ťažkostí, a na detský organizmus môže mať aj negatívne účinky.

Čo ešte pomáha?

Problémy s prerezávaním zubov ľahšie zvládnete s dostatkom blízkeho kontaktu s dieťaťom a trpezlivosťou.

Pomáha odvedenie pozornosti dieťaťa rôznymi atraktívnymi činnosťami.

Dôležitý je aj dostatočný príjem tekutín.

Pomáhajú špeciálne hryzadlá vychladené v chladničke. Chlad dokáže mierne znecitlivieť ďasno a niektoré hryzadlá vďaka tvarovanému povrchu slúžia aj ako masážna pomôcka, pomocou ktorej si dieťa dokáže citlivé miesto „poškrabať“ a pomasírovať.

Dieťaťu môžeme pomôcť priložením mokrého studeného uteráka, alebo masážou ďasien, mäkkou zubnou kefkou.

Vhodná je úprava stravy na tekutú, ktorá sa dá v prípade potreby podávať aj slamkou.

Nie je vhodné podávanie teplej stravy, ani ovocných štiav, ktoré by mohli boľavé miesto ešte viac podráždiť.

V období prerezávania zubov treba dbať na zvýšenú hygienu.

Najčastejšie chyby, ktoré ničia zuby vašich najmenších