Vakcínu proti rakovine detí od januára hradia poisťovne. Je v tom háčik?

Lekári veria, že pri zaočkovanosti aspoň polovice mladých ľudí vznikne kolektívna ochrana a spomalí sa šírenia vírusu.

Znie to skvelo, no keď si to rozmeníme na drobné, je to zatiaľ len malý krok k cieľu.

Poisťovne momentálne plne hradia očkovaciu látku, ktorá chráni iba pred dvomi typmi ľudského papilomavírusu (HPV) a čiastočne hradia vakcínu proti štyrom typom tohto vírusu. Typov HPV, ktoré spôsobujú rakovinu, je však viac a existuje aj vakcína, ktorá chráni hneď pred deviatimi z nich. V mnohých štátoch Európy je hradená práve táto.

„Očkovanie aj 2-valentnou vakcínou je lepšie ako žiadne, ale osobne odporúčam 9-valentnú,“ myslí si gynekológ MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH, z Nových Zámkov.

Zbavíme sa ho?

HPV sa z človeka na človeka prenáša najmä pohlavným stykom. „Predpokladá sa, že až 80 % sexuálne aktívnej populácie sa aspoň raz za život týmto vírusom nakazí,“ konštatuje gynekológ MUDr. Miroslav Kotek z Chorvátskeho Grobu. Dôvod na paniku to však podľa neho nie je. Dobrý imunitný systém totiž vírus väčšinou zlikviduje sám. Na druhej strane je pravda, že až 99 % prípadov rakoviny krčka maternice spôsobil práve ľudský papilomavírus. Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť sa preto už dlhé roky snaží o čo najväčšiu zaočkovanosť, aby sa HPV postupne „vyradil z obehu“.

Pri celoplošnom zaočkovaní detí by sa v horizonte dvadsať až tridsať rokov mohlo podariť úplne zbaviť najčastejšieho pôvodcu rakoviny krčka maternice v našej populácii.

Len dvanásťroční

„Ideálne je zaočkovať dievčatá aj chlapcov ešte pred prvým pohlavným stykom,“ odporúča doktor Danys. Ak o očkovanie máte záujem a chcete využiť možnosť jej plného uhradenia zdravotnou poisťovňou, musíte to stihnúť do trinástych narodenín vášho dieťaťa.

Ako uviedol Matej Štepianský z poisťovne Dôvera platí na túto vakcínu indikačné obmedzenie, čiže hradená je len deťom vo veku dvanásť rokov, pred dovŕšením trinásteho. Vakcínu musí vášmu dieťaťu predpísať jeho pediater, ktorý vykoná aj očkovanie. Výhodou očkovania ešte pred pubertou podľa pediatričky MUDr. Eleny Prokopovej je to, že deti pravdepodobne ešte neprišli s HPV do kontaktu a stačí im preto menej očkovacích dávok ako starším.

Očkovanie dospelých?

„Hoci ako gynekológ toto opatrenie vítam, pokladám ho za nie celkom úplné naplnenie našej snahy. Za veľmi dôležité považujem zaočkovanie proti HPV u pacientok po konizácii. Teda tých, ktoré mali pre tkanivové zmeny spôsobené papilomavírusom operačne odstránenú časť krčku maternice. Pre tieto pacientky je to jedinečná šanca chrániť sa pred recidívou, opätovným ochorením.“

Aj konizácia by podľa doktora Danysa mala byť indikáciou, čiže dôvodom, aby pacientkam, ktoré ju podstúpili, vakcínu plne hradila zdravotná poisťovňa. Možno sa tak stane čoskoro. Ministerstvo zdravotníctva vraj v prevencii HPV ešte nepovedalo posledné slovo. No ani odporcovia očkovania, ktorí upozorňujú na možné zdravotné komplikácie spojené s vakcínou proti HPV.

HPV (papilomavírus)