Chcete pre dieťa domácu školu? Máte na to právo, ale aj isté povinnosti

Niektorým deťom vyhovuje pri výuke prístup, ktorý im bežná škola nemá možnosť zabezpečiť. Jednou z možností je domáce vyučovanie. Aké sú podmienky?

Čo treba podniknúť, ak chcete svoje dieťa vyučovať doma? A prečo sa k tejto forme vzdelávania niektorí rodičia uchyľujú? Niektoré deti trochu "vybočujú z radu" a klasická škola im celkom nesedí. Pri začleňovaní do bežnej školy by im mali pomáhať odborníci – školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, aj asistenti učiteľov, no tých je na Slovensku nedostatok. Najmä preto rodičia, ktorí si to môžu dovoliť, volia domáce vyučovanie.

Ďalšou skupinou sú rodičia, ktorým sa nepáči súčasný školský systém výuky. Často sa spájajú a vytvárajú malé komunitné školy, kde si platia vlastných učiteľov. Ich deti sú v štatistikách vedené ako vzdelávané doma. Vybaviť si domáce vyučovanie nie je až také komplikované.

Zákon a prax sa mierne líšia

„Na Slovensku je možné deti vzdelávať doma, umožňuje to školský zákon žiakovi prvého stupňa základnej školy,“ potvrdzuje Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Vyučovať dieťa by síce aj v domácom prostredí mala kvalifikovaná učiteľka, v praxi to však často funguje inak. Dieťa vyučuje rodič, aj keď nemá pedagogické vzdelanie, no oficiálne, pred zákonom, musí za vzdelávanie dieťaťa zodpovedať osoba s príslušným pedagogickým vzdelaním. Tú si rodič musí zohnať a dohodnúť sa s ňou. No v prvom rade musí rodič podať žiadosť o individuálne vzdelávanie.

„Ak sú splnené podmienky zo strany rodiča, domáce vzdelávanie musí umožniť každá škola, keďže ju k tomu viaže legislatíva,“ vraví Skokanová. Každý polrok musí prísť dieťa na preskúšanie do školy, kde je oficiálne prihlásené, aby sa overilo, či nadobúda predpísané vedomosti. Ak má dieťa výrazné vedomostné medzery, musí sa vrátiť späť do školských lavíc.

Čo je lepšie podľa odborníkov?

„Či je pre dieťa vhodná klasická škola, alternatívne školy, alebo domáce učenie, to nie je možné zovšeobecniť,“ tvrdia špeciálna pedagogička PhDr. Jana Rohovská a školská psychologička Mgr. Eva Bartová. „Závisí to od povahy a vlastností dieťaťa, jeho potreby komunikácie s rovesníkmi, stupňa socializácie aj povahových vlastností. Niektoré dieťa je vyslovene súťaživý typ, potrebuje byť konfrontované s inými deťmi a vyhovuje mu práca v časovom strese ako päťminútovky, písomné práce, inému dieťaťu vyhovuje pokojnejšie prostredie, radšej sa vyjadruje ústne, pričom môže potrebovať aj pomoc učiteľa pri usmernení a kladení otázok,“ tvrdia svorne.

Výhody bežnej školy

„Školské prostredie, ak je zdravé, rozvíja u dieťaťa schopnosti ako prosociálne správanie, empatia, dôslednosť, spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce, systematickosť, priateľskosť, rešpekt k rovesníkom a autoritám, trpezlivosť, cieľavedomosť. Dieťa sa tu učí prekonávať bežné životné prekážky a konflikty. V kolektíve sa učí sociálnym učením bez väčšieho zásahu dospelej osoby, naučí sa zvládať fungovanie v skupine, ktorá nesie v sebe veľký potenciál a jej členovia majú možnosť získať značné skúsenosti nielen v komunikácii a vo vnímaní druhých, ale majú aj priestor na získavanie spätnej väzby," vravia odborníčky.

Výhody domáceho vyučovania

Domáce prostredie v zásade môže podľa nich pri dobrom vedení rodiča rozvíjať všetky vyššie uvedené vlastnosti. Problematickejšie je dosiahnuť sociálne učenie vo väčšej skupine detí. No pre deti, ktoré potrebujú pri učení pomalšie tempo, individualizáciu učiva, konkrétne príklady zo života alebo, naopak, rozširujúce a nevyhľadávajú väčší kolektív detí, je domáce učenie vhodné. Pri správnom vedení zo strany dospelej osoby môže podporovať najmä tvorivosť detí, čo v niektorých školách bežného typu absentuje.

Čo musíte urobiť, aby ste dieťa mohli učiť doma?

Požiadať školu, kde je dieťa prihlásené, o individuálne vzdelávanie.

Zohnať učiteľku, ktorá bude oficiálne zodpovedať za domáce vzdelávanie dieťaťa.

Požičať si od školy knihy.

Chodiť každý polrok s dieťaťom do školy na preskúšanie jeho vedomostí.

