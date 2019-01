Už ste počuli o bábätku s chrípkou? V šiestom mesiaci budete!

Nákupné centrá, aj kolektív môžu ohroziť dieťatko na živote. Kritický je polrok, jeho imunita ešte nie pripravená na infekčné choroby.

Ľahkú chrípku drobca zvládnete aj doma, ak horúčka po 2 dňoch neustúpi, radšej choďte k lekárovi. S dieťaťom do 3 mesiacov nečakajte ani deň. Autor: Shutterstock

Bábätká nechodia do kolektívu, preto riziko, že si odnesú nákazlivý vírus, je malé. Väčšinou ide o inú respiračnú infekciu. Ak však prišlo do kontaktu s chorým s chrípkou alebo úraduje epidémia, je to možné. A je nebezpečná. Najmenšie deti sú totiž v rizikovej skupine závažných komplikácií chrípky. Čím je dieťa mladšie, tým väčšie môžu byť. „Najčastejšie akútny zápal nosohltana, zápal priedušiek, zápal pľúc,“ ozrejmuje pediatrička Ľubica Šašková.

„Najmä ak má chronické ochorenia, vrodené poruchy imunity, býva často choré, hospitalizované či po operáciách, môže mať chrípka ťažký priebeh s vysokým podielom úmrtí,“ potvrdzuje imunológ a alergiológ Martin Lešťan.

Polčas

Šiesty mesiac je zlomový. „Dieťa získa od mamy imunoglobulíny, ktoré ho chránia pred infekciami. Ochranu poskytuje aj dojčenie. Po šiestich mesiacoch však ich hladiny klesajú. U dieťaťa sa rozvíja vlastná obranyschopnosť,“ vysvetľuje doktor Lešťan, prečo je imunitný systém bábätka v tomto veku nepripravený na veľké kolektívy a nákupné centrá. Až v druhom polroku si začne budovať imunitu samo. Kým sa tak stane a nemá plnú ochranu, je na vás, aby ste ho čo najviac chránili. A čo ak chrípku aj tak chytí?

Pozor na kŕče

Že je zle, zistíte možno už pár hodín po kontakte s vírusom. Typické príznaky chrípky ako bolesť hlavy, svalov a kĺbov u maličkého neodhalíte. No neujdú vám podráždené reakcie na dotyk, nechuť byť na rukách a vysoká horúčka. Často býva aj tridsaťdeväť stupňov Celzia. Hrozí mu dehydratácia a febrilné kŕče ohrozujúce život. Horúčka zaťaží aj srdce a krvný obeh, preto ju treba ihneď zraziť. Už nad tridsaťosem stupňov Celzia podajte liek, antipyretikum. Ak nezaberá, nezvyšujte svojvoľne dávky ani neskracujte čas na sirup.

Bábo radšej ochlaďte vlažnou sprchou, namočenou špongiou, alebo omotanou osuškou. Ak aj dojčíte, potrebuje tekutiny navyše. Vodu alebo nesladený čaj mu ponúkajte každú pol hodinu. „Sledujte močenie. Zabezpečte zvýšenú polohu. Soplíky poriadne poodsávajte, prečistite nosové priechody morskou vodou. Podajte lieky na uvoľnenie dýchania, na rozpustenie hlienov,“ radí úľavu pediatrička.

Kedy k lekárovi?

Ľahkú chrípku dieťaťa zvládnete doma za sedem dní, ak však horúčka neustúpi po dvoch dňoch, radšej choďte k lekárovi. S dieťaťom do troch mesiacov nečakajte ani deň. Najmä ak sa vám ho nedarí utíšiť, bolestivo plače, vracia, má hnačku, odmieta piť. S miernou teplotou bábätko radšej nechajte doma. V čakárni u lekára by sa mohlo nakaziť ďalšími vírusmi alebo baktériami. S pediatrom sa dohodnite na návšteve doma alebo mimo ordinačných hodín. Doma však potrebuje zostať sedem dní po ústupe príznakov, pre veľké riziko nákazy oslabených dýchacích ciest iným vírusom alebo baktériou.

Očkovať?

Deti do troch rokov pre istotu áno. „Do šiesteho mesiaca však netreba, majú ochranu od matky,“ vysvetľuje Martin Lešťan. Ak dojčíte, neprestaňte. Vírus sa do mlieka nedostane a dieťaťu odovzdáte cenné protilátky. Po pol roku však s očkovaním neotáľajte.

Zdravá rada

Mama s chrípkou sa kontaktu s bábätkom nemusí vyhýbať, ani ho prestať dojčiť. Zvýšte však hygienu. Namiesto obyčajného použite dezinfekčné mydlo. Ruky si oplachujte pod teplou tečúcou vodou aspoň pol minúty. V blízkosti dieťaťa používajte ochranné rúško. Značne tým znížite riziko prenosu infekcie na dieťa.

