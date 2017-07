VIDEO: Neuveríte! 3-mesačné bábätká stoja samy vďaka špeciálnej technike

Video s drobcami balansujúcimi na dlani lektora sa šíri internetom. A ľudia nechápu. Ako je to vôbec možné?

Islandský terapeut dokáže to, čo žiadna mama. Bábätká vo veku, kedy len ležia a sotva sa vedia prevaliť na bok, učí samostatne stáť. Nie však ťahaním za rúčky na nohy, ale v bazéne plaveckej školy neďaleko Rejkjaviku.

Zaklínač detí

Deti sú schopné bez opory stáť približne od desiateho mesiaca. Iste, sú aj šikuľkovia, ktorí to zvládnu skôr, no veľa z nich ani nie po roku. Terapeut Snorri Magnusson, prezývaný zaklínač detí, učí stáť už tri a pol až päťmesačné deti na svojej ruke alebo plaveckej doske. "Predchádza tomu tréning. Neučím deti plávať, pracujem s ich rovnováhou a motorickým vývinom. S pevnou chrbticou a hornou časťou tela dokážete čokoľvek," vysvetľuje učiteľ podstatu 12-týždňového kurzu. "Rodičia bývajú prekvapení, čo ich deti dokážu," tvrdí Magnusson, že až 15 sekúnd vydrží stáť samo 11 detí z 12.

Čo na to odborníci?

Kúsky Magnussonových bábätiek neostali bez odozvy. Španielsky pediater Juan Ferrer de Paula nad obrázkami krúti hlavou: "Nie je to logické. Nie je to normálne!" vyjadril sa pre The Teleghraph. No uznáva, že schopnosti bábätiek sú výnimočné.

Nórsky neuropsychológ profesor Hermunder Sigmundsson z Univerzity v Rejkjaviku si zas na hodiny "státia" posvietil kamerou a spracoval podrobnú štúdiu. Predpokladá, že deti si vďaka nácviku vytvárajú neurónové väzby a v ranom veku tak dokážu veci, ktoré sa doteraz nepredpokladali. Úplné vysvetlenie pre obmedzenú 12-člennú vzorku sa zatiaľ zrejme nedozvieme. No možno sa rodíme s oveľa vyvinutejšími schopnosťami, ako si myslíme a stačí ich len správnym spôsobom stimulovať. Už len dúfať, že táto záťaž pre malé telíčka sa neodrazí na ich ďalšom vývine aj negatívne.

