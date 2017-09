Vrátiť dieťa do škôlky, ak mu škola nevonia? Nerobte to, odrádza psychologička

Dieťa sa do školy tešilo, no po prvých pár týždňoch akoby zvädlo a vy by ste mu najradšej predĺžili detstvo v škôlke? Dajte na rady odborníkov!

Ako zistíte, či vaše dieťa patrí do školy? Testami školskej zrelosti prešlo, ale zdá sa vám príliš hravé a nesústredené. Podľa čoho rozoznáte, či v škole netrpí?

Neodkladajte

Nie ste sami, kto počas septembra rieši túto otázku. Ako zakročiť, kým je ešte čas? „Školskú zrelosť posudzujú psychológovia na základe súboru testov, ale aj pozorovania správania dieťaťa. Ak vám psychológ neodporučil odklad nástupu do školy, plne by som sa spoľahla na to, že to vaše dieťa zvládne," odpovedá klinická psychologička PhDr. Zuzana Ondrejková, že hoci máte k dieťaťu prirodzene ochranársky postoj, objektívne oko odborníka vidí viac.

Musí si zvyknúť

Čo však, ak sa vám napriek tomu dieťa zo školy vracia uplakané, nešťastné a akési iné? „Adaptačné problémy zo začiatku sú normálne. Napríklad môže byť po škole unavenejšie, mať vyššiu alebo naopak nižšiu chuť do jedla, problémy so stolicou, pocikávať sa, alebo zbadáte zmeny správania ako podráždenosť, impulzivitu, plačlivosť," vie o tom aj psychologička, no má vysvetlenie. „Nástup do školy je pre dieťa niečo ako zmena zamestnania pre dospelého. Musí si zvyknúť na nový kolektív, pravidlá, nároky. Osobne si však myslím, že ak nájde dobrého kamaráta, tak do školy bude chodiť s radosťou a veľmi rýchlo z hravého predškoláka bude veselý školák," odporúča odborníčka, že tak ako ešte veľakrát v živote, niektorými skúškami musí jednoducho prejsť. Hoci vy by ste ho najradšej ďalej chovali v bavlnke!

Konzultuje

Ak sa vám však čosi na správaní dieťaťa nezdá dlhšie, dôkladne sa s ním porozprávajte. Nepoložte priamu otázku, obkľukou skúste zistiť pôvod trápenia v škole. Na mieste je navštíviť aj učiteľku a dať si dokopy obe strany. Ak stále nie ste múdrejší, vezmite dieťa k psychológovi, ktorý zistí ešte viac. Ak sa ukáže, že má problémy v správaní alebo učení, zvládnuť mu ich pomôžu v psychologickej poradni. Ak je problém v menej vľúdnom školskom prostredí, pouvažujte skôr nad zmenou školy ako vrátení do škôlky!

