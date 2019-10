Z bežného poranenia znetvorená tvár i telo. Zradná baktéria číha všade, ako sa ochrániť?

Nevšedný prípad ochorenia z Česka opäť upozornil na zákernosť chorôb, na ktoré sme už pomaly zabudli. Chrániť sa je pritom najmenej.

Vo Fakultnej nemocnici Brno hospitalizovali pred pár dňami trojročného chlapca, ktorý sa nakazil tetanom. Vzhľadom k veľkému počtu preventívne zaočkovaných ide v Česku o vzácny prípad. Podobná situácia so zaočkovanosťou je aj u nás. Napriek tomu nie sme v bezpečí.

Neurotoxická baktéria

Ohrozenou skupinou však nie sú len nezaočkované deti. Ale aj dospelí, ktorí si zabudli dávku s očkovacou látkou obnoviť. Tetanus je nebezpečné ochorenie spôsobované baktériou Clostridium tetani, ktorá sa do organizmu dostáva po poranení kože. Zväčša to býva hrdzavý klinec, ale môžu to byť aj iné predmety, ako napríklad gombíková batéria ako v prípade malého českého chlapca. Stačí aj malá ranka na preniknutie neurotoxínu baktérie. Tá sa v pôde vyskytuje naozaj bežne.

Zdeformuje úsmev

Prvé príznaky nastúpia do týždňa až dvoch. Najprv si všimnete kŕče žuvacích svalov, bolestivé stiahnutie úst a ťažké prehĺtanie. Postupne sa pridávajú mimické svaly, čo deformuje výraz tváre, kŕče celého tela a strata koordinácie svalových pohybov. Telo v kŕči je prehnuté v bedrách a pripomína napnutý luk. Bez lekárskej pomoci končí spravidla smrťou v dôsledku zastavenia srdca alebo kolapsu dýchacieho systému. Aj pri intenzívnej liečbe však môže skončiť tragicky. Dve tretiny nakazených obetí sa uzdravia, ale postupne a môže to trvať dlhé mesiace.

„Zdravotný stav chlapčeka je zatiaľ stabilizovaný, môžu ale nastať problémy," uviedol Žára. Nemocnica na Facebooku neskôr napísala, že tetanus liečia prvýkrát po 15 rokoch. Podľa informácií denníka dieťa zrejme ochorelo, pretože nebolo riadne očkované. Časť rodičov túto formu prevencie odmieta. V ČR sa proti tetanu očkuje celoplošne, a to povinne. Ak sa potvrdí, že dieťa ochorelo pre zanedbané očkovanie, je podľa denníka Právo otázkou, či jeho rodičov ako zákonných zástupcov nečaká trestný postih.

Predíde očkovanie

Podľa expertov jediný spôsob, ako ochoreniu predísť je očkovanie. Deti sa proti tetanu očkujú v rámci povinného očkovania v priebehu prvého roka, šiesteho a trinásteho roka života. U dospelých sa odporúča po tridsiatke, resp. v 15-ročnom intervale. Následky ochorenia je možné zmierniť okamžitým vyhľadaním pomoci po úraze a protitetanovou injekciou. Nezabudnite však ošetrujúceho lekára upozorniť, ak si nepamätáte, kedy ste boli naposledy očkovaní, alebo ste tak (v prípade dieťaťa) neurobili vôbec.

