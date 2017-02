Aj na rodinu môžete mať alergiu! 3 silné príbehy, 3 diagnózy, o ktorých ste nikdy nepočuli

Dlho ich trápia vyšetreniami a nakoniec im s ľútosťou oznámia, že musia čeliť svojmu osudu bez účinnej liečby. Napriek tomu bojujú ako levy a plnia si sny. Výnimoční ľudia so zriedkavými chorobami.

Prísť na to, že človek trpí zriedkavým ochorením, už to je hotová veda. Doposiaľ je pre ne bezradná. Aj skúsení lekári si ich na základe prejavov spočiatku veľmi dlho mýlia s inými diagnózami, čím sa utrpenie predlžuje. Napádajú viaceré systémy organizmu a spôsobujú problémy, ktoré okrem zdravia ovplyvňujú aj zaradenie postihnutých v spoločnosti a spájajú sa s dlhým zoznamom obmedzení.

Aspoň na chvíľku by chceli opäť pocítiť, aké je to byť normálni. Žiaľ, už im to nie je dopriate. Paradoxne, napriek tomu sa dokážu tešiť z každého dňa a maličkosti, ktorá robí ich život krajšou. Bojujú a neprestávajú dúfať, za čo im patrí obrovský obdiv! A aj 28. február - téma tohtoročného medzinárodného dňa "Život so zriedkavou chorobou", vzdáva hold i príbuzným, ktorých životy tieto choroby ovplyvňujú, a ktorí denne žijú s pacientom.

Čo je zriedkavá choroba

postihuje najviac jedného človeka z 2000,

popísaných je vyše 6000 zriedkavých chorôb (50% postihuje už deti),

80% má genetický pôvod, príčinu mnohých však vedci doteraz nepoznajú.

„Včasné rozpoznania a skoré nasadenie liečby zmierňuje pri niektorých chorobách príznaky, čím sa predíde komplikáciám, hoci väčšina z týchto chorôb je nevyliečiteľná. Významným prínosom pre včasnú diagnostiku je novorodenecký skríning, a to pri chorobách, kde sa už uplatňuje adekvátna liečba. Na Slovensku sa od roku 2013 realizuje skríning 13 zriedkavých chorôb," informuje stránka Svetovej zdravotníckej organizácie.

Pozrite sa na osudy 3 - och žien. Neuveriteľné, čo unesú! Čítajte na ďalších stranách ►