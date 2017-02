6 vecí o cukrovke, ktorým ste verili neprávom. Tieto triky vám uľahčia život

Neverte všetkému, čo sa o diabete narozpráva. Pri pochybnostiach sa pýtajte lekára, nie gúglradcu.

Čo ste si doteraz o cukrovke mysleli, hoci to nie je pravda a čo vás naozaj čaká?

1. Dia výrobky možno jesť neobmedzene

Všetky potraviny bez rozdielu si musíte započítať do sacharidových jednotiek. Aj diabetické výrobky dvíhajú krvný cukor, len o čosi pomalšie než nediabetické. Napríklad bežná horká čokoláda zdvihne glykémiu menej ako diabetická. Označenie dia mnohí odborníci nepovažujú za rozumné, lebo zvádza cukrovkárov na ich konzumáciu bez toho, aby si uvedomili, že takisto obsahujú isté množstvo cukru, nehovoriac o tukoch.

2. Kyslá kapusta znižuje cukor

Chuť potraviny, či už kyslá, alebo iná, nevylučuje prítomnosť cukru. Aj citrón či grapefruit sa prepočítavajú na sacharidové jednotky. Fakt je, že po konzumácii kyslej kapusty či citrónovej šťavy ukáže glukomer nižšiu hodnotu cukru, ide však o to, že v kyslom prostredí ju odmeria skreslene.

3. Diabetikovi treba variť osobitne

V rodine cukrovkára netreba pripravovať rôzne jedlá, všetci môžu konzumovať to isté. Diabetik si však musí strážiť množstvo, teda sacharidové jednotky, tak, aby dodržal rozpis stravy, ktorý mu dali v diabetologickej ambulancii.

4. Liečba inzulínom zhoršuje sexuálny život

Ak dlhodobo nemáte glykémiu pod kontrolou, ako jedny z prvých sa dostavia problémy v intímnom živote. U mužov sú to problémy s erekciou – diabetici trpia erektilnou dysfunkciou päťkrát častejšie než bežní muži. Ženy môžu mať pocit vaginálnej suchosti a sú náchylnejšie na mykotické infekcie, čo takisto komplikuje intímny život. Zlepšenie hladiny glykémie aj pomocou inzulínu bráni kvasinkovým infekciám a spôsobí, že cukrovkár sa celkovo cíti lepšie vrátane chuti na sex.

5. Inzulín treba užívať doživotne a priberá sa z neho

Pri DM 2 niekedy stačí aplikovať inzulín len prechodne, napríklad na začiatku liečby alebo pred operáciou, kým sa glykémia nezlepší. Pri DM 1 je podávanie doživotné. Zosúladenie dávok inzulínu a príjmu sacharidov je možné tak, aby u vás k zvyšovaniu hmotnosti nedochádzalo, prípadne len minimálne. Na to je však potrebná disciplína – dodržiavanie diéty odporučenej lekárom, fyzická aktivita, upravovanie dávok inzulínu podľa aktuálnych glykémií.

6. Pichanie inzulínu bolí

Isto to nikomu nie je príjemné, no ihlička v inzulínovom pere je krátka a tenká, v žiadnom prípade nejde o bolestivý zákrok. Pichá sa len veľmi plytko, do podkožia. Miesta vpichu však musíte stále striedať, inak sa vám začnú tvoriť tukové hrčky.

Za cukor sa bude platiť viac

Medzinárodná federácia diabetu (IDF) v roku 2015 vyzvala vlády, aby prijali iniciatívy na zníženie spotreby nápojov sladených cukrom vrátane ovocných štiav. Aj na základe toho si napríklad vo Veľkej Británii od apríla 2018 za takéto nápoje priplatíte. Už dnes sú na sladké nápoje uvalené vyššie dane vo Francúzsku, v Mexiku, Nórsku či v Južnej Afrike. Len v Mexiku v dôsledku toho klesol v roku 2014 nákup nápojov sladených cukrom o šesť percent. IDF dúfa, že k iniciatíve znižovať nadmernú spotrebu potravín obsahujúcich cukor sa zavedením vyšších daní pripoja aj ďalšie štáty. Federácia presadzuje aj zákaz reklamy na sladené nápoje pre deti.

Čo môžete jesť?

Vyhnite sa bielej múke, rozvareným cestovinám, bielej ryži, knedliam, cukru. Doprajte si potraviny s nízkym glykemickým indexom pod 55 ako zelenina, neprezreté ovocie, celozrnné potraviny, strukoviny, orechy, semienka, mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku. Tieto potraviny zvyšujú hladinu cukru v krvi pomalšie, dlhšie vás udržia sýtych a kladú menšie nároky na inzulín.

